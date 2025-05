BMX – Palmarès classique aux Championnats de Polynésie

Tahiti, le 19 mai 2025 - Le complexe Tamahana de Arue a accueilli samedi les Championnats de Polynésie 2025 de BMX, avec une participation en hausse par rapport aux dernières compétitions. Pas de surprise en ce qui concerne le palmarès : tous les favoris ont confirmé leur statut sur la piste de Fei Pi.



La quatrième étape de la Coupe de Tahiti n’avait réuni qu’une quinzaine de coureurs et cela ne rassurait pas quant au volume de participants aux Championnats de Polynésie 2025. Des Championnats qui se sont déroulés samedi sur les hauteurs de Fei Pi. Et l’aura de l’événement a semble-t-il motivé les riders qui étaient une trentaine samedi après-midi à entamer les quatre manches de cette épreuve dans les différentes catégories d’âge, la participation n’étant néanmoins pas suffisante pour maintenir la phase finale (demi-finales et finales) conformément au règlement. Il est en effet imposé un nombre de coureurs minimum dans chaque catégorie d’âge pour lancer la phase finale. Le spectacle n’a pas pour autant manqué d’intérêt samedi avec de belles bagarres dans la majorité des catégories et sous un soleil éclatant.



Le palmarès final des Championnats de Polynésie 2025 de la discipline n’a pas réservé de surprise. Les favoris sont tous montés sur la plus haute marche du podium en fin de journée. Chez les plus jeunes, Aaron Tsan (U9), Kalani Helme (U11) et Heinoa Helme (U13) ont survolé leur catégorie en remportant toutes les manches. Les U15, U17 et séniors ont couru ensemble ce qui a offert de beaux duels entre le U15 Roman Lang grand espoir du BMX local et le sénior Théo Roche que l’on avait plus vu du côté de Tamahana depuis longtemps. Roman Lang s’est toutefois toujours imposé et décroche donc le titre en U15, Nolhan Chaigneau s’octroyant le titre en U7 et Théo Roche celui des seniors. En +40 ans, Christophe Tardivet s’est de nouveau montré intouchable dans sa catégorie.

Rendez-vous national et international pour Lang et les Helme



Le Championnat de Polynésie constituait le dernier rendez-vous local avant des échéances nationales et internationales auxquelles participeront trois pilotes du Fenua. Roman Lang sera ainsi en lice en U15 au Trophée de France, le Championnat pour les catégories jeunes qui se tient à Besançon les 28 et 29 juin. Il y sera ambitieux comme il nous l’a confirmé : “J’aime bien courir avec les seniors. Il y a plus de niveau et ça s’inscrit bien dans ma courbe de progression. Le fait de courir avec Théo (Roche) aujourd’hui, ça me tire vers le haut. Mon prochain grand rendez-vous c’est le Trophée de France. Mon objectif sera de passer les qualifs pour aller en finale et d’y obtenir la meilleure place et pourquoi pas le titre. Je connais le niveau de la compétition et c’est jouable. Et puis ça va me permettre de connaître Besançon car je dois entamer un sport-étude à Besançon à la rentrée scolaire de 2027.” Kalani Helme qui sera également en lice à Besançon a aussi le potentiel pour viser un podium en U11. Rappelons qu’il est champion d’Océanie 2025 dans sa catégorie d’âge. Son cousin Heinoa participera pour sa part aux Championnats du monde de la discipline programmés fin juillet à Copenhague au Danemark en catégorie Boys 11, l’équivalent des U13 à Tahiti. Le coureur de RTT qui a fait un podium aux derniers Oceania et qui est parti au Japon le mois dernier pour assister aux Championnats nationaux et s’entraîner avec des riders de très bon niveau visera au moins les quarts de finale à Copenhague. De bonnes performances de Roman Lang, Kalani et Heinoa Helme donneront un peu plus de crédit au BMX tahitien.



Patrice Bastian

Les podiums

U9

1er Aaron Tsan (RTT)

2e Liam Connan (RTT)

3e Jayden Fos (RTT)

U11

1er Kalani Helme (TOR)

2e Bruce Gobrait (Fei Pi)

3e Aaron Polit-Jouan (RTT)

U13

1er Heinoa Helme (RTT)

2e aona Yin Sun (RTT)

3e Hakaiki Barsinas (Fei Pi)

U15

1er Roman Lang (RTT)

2e Tenoho Brown (RTT)

U17

1er Nolhan Chaigneau (RTT)

2e Joris Kerleo Dubes (Tam Pun)

Seniors

1er Théo Roche (Fei Pi)

2e Carlqvist Manate (Pirae)

40 ans et +

1er Christophe Tardivet (RTT)

2e Benoit Lee Wing (Fei Pi)

3e Heimata Chonfont (RTT)

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 19 Mai 2025 à 16:45 | Lu 172 fois