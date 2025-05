BMX – Les favoris assurent en Coupe de Tahiti

Tahiti, le 4 mai 2025 - La 4e étape de la Coupe de Tahiti 2025 de BMX, organisée samedi sur la piste de Fei Pi du complexe Tamahana de Arue, a engendré une participation restreinte par rapport aux étapes précédentes. Mais quasiment tous les favoris des différentes catégories d’âge étaient présents et ont renforcé leur position de leader.



Programmée le 26 avril mais reportée pour cause de mauvais temps, la 4e étape de la Coupe de Tahiti de BMX s’est tenue ce samedi sur la piste de Fei Pi. Le jeudi 1er mai étant férié, il est probable qu’ils aient été nombreux à chômer le vendredi pour profiter d’un long week-end. Ceci explique en partie la petite participation enregistrée samedi avec seulement 17 engagés toutes catégories d’âge confondues.



Les conditions de course étaient idéales avec un soleil resplendissant et donc une piste sèche. Après la session d’échauffement, les quatre manches de course ont débuté à 15 h 30, le programme ayant été rondement mené compte tenu de la faible participation. Les ténors ont logiquement dominé les débats d’autant qu’ils ont composé avec peu d’adversité. Ainsi, Aaron Tsan en U9 et Kalani Helme en U11 ont remporté toutes les manches, ce qui a aussi été le cas de Kaona Yin Sun en U13 qui a profité de l’absence de Heinoa Helme, le champion de la catégorie. Quatre manches gagnées aussi pour Tenoho Brown en U15, mais il ne pouvait en être autrement, le rider de RTT étant le seul engagé dans sa catégorie. Roman Lang est aussi un U15, mais il est surclassé en seniors cette saison compte tenu de son potentiel et lui aussi a survolé toutes les manches face à ses aînés de 40 ans et plus, catégorie d’âge dominée par Christophe Tardivet.

Le Championnat de Polynésie le samedi 17 mai



La dernière étape de la Coupe de Tahiti aura lieu au mois de juin mais elle revêtira peu de suspense, les vainqueurs de l’épreuve étant déjà connus dans quasiment toutes les catégories d’âge compte tenu de positions bien établies au classement général à l’issue de la 4e étape. Prochain rendez-vous d’importance dans le calendrier fédéral de BMX avec l’organisation des Championnats de Polynésie de la discipline le samedi 17 mai. Nul doute que la participation devrait être bien plus dense que ce samedi.



Ce sera aussi l’occasion pour Kalani Helme et Roman Lang de s’affûter encore un peu plus en vue du Trophée de France qui aura lieu les 28 et 29 juin à Besançon. Accompagné de son père Karl, ancien spécialiste de BMX et de moto-cross, Kalani Helme va vivre une belle aventure sportive au mois de juin en suivant trois semaines de préparation à Montélimar avec Nathanaël Dieuaide, bien connu à Tahiti pour y être venu animer des stages. Le jeune sociétaire de TOR passera ensuite une semaine de préparation à Besançon. Le BMX est un art de vivre chez les Helme car rappelons que Heinoa devrait participer aux Championnats du monde de la discipline au mois d’août au Danemark. En attendant, place prochainement à l’un des grands rendez-vous locaux de la saison avec les Championnats de Polynésie.



Patrice Bastian

Résultats

Les podiums



*U9

1. Aaron Tsan (RTT) 4 pts

2. Liam Connant (RTT) 10 pts

3. Jayden Fos (RTT) 11 pts

*U11

1. Kalani Helme (TOR) 4 pts

2. Aaron Peitit-Jouan (RTT) 8 pts

3. Ewan Baucher (RTT) 14 pts

*U13

1. Kaona Yin Sun (RTT) 4 pts

2. Hakaiki Barsinas (Fei Pi) 8 pts

*U15

1. Tenoho Brown (RTT) 4 pts

*Seniors

1. Roman Lang (RTT) 4 pts

*40 ans et +

1. Christophe Tardivet (RTT) 5 pts

2. Heimata Chonfont (RTT) 7 pts

3. Dave Tsan (RTT) 12 pts

