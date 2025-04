BMX – La hiérarchie s’affine en Coupe de Tahiti

Tahiti, le 31 mars 2025 - La piste de Fei Pi du complexe Tamahana de Arue a accueilli la 3e manche de la Coupe de Tahiti de BMX samedi après-midi. Les classements généraux se précisent dans les différentes catégories d’âge mais il y a encore du suspense en vue des prochaines manches.



Le début des vacances scolaires a sans doute eu un impact sur la participation lors de la 3e manche de la Coupe de de Tahiti, samedi, sur la piste de BMX de Fei Pi, cette participation étant en baisse par rapport aux précédentes compétitions de la saison 2025. Des riders ont en effet probablement profité de la trêve scolaire pour partir en voyage dans les îles ou hors du Fenua, ce qui peut expliquer qu’il n’y avait que vingt participants en lice samedi, toutes catégories d’âge confondues.





Les ténors étaient en revanche bien présents et ils ont comme de coutume globalement dominé leur sujet samedi lors des quatre manches de course qui ont débuté sous le soleil, la pluie faisant son apparition à l’entame de la 3e manche et rendant la piste glissante, ce qui n’a pas empêché les riders d’assurer le spectacle. Aaron Tsan a remporté toutes les manches en U9, c’est aussi le cas de Kalani Helme en U11 où Aaron Polit-Jouan a décroché quatre fois la 2e place. Heinoa Helme a fait 2e lors de la première manche en U13 mais il alignait ensuite trois succès, la U15 féminine Oahei Faafatua courant aussi dans cette catégorie d’âge.

Trois espoirs au Trophée de France



U15 également, Roman Lang court néanmoins à sa demande avec les seniors depuis le début de la saison et il y tire son épingle du jeu. Il a dominé la catégorie constituée principalement samedi de 40 ans et plus, tel Christophe Tardivet, leader chez les vétérans et qui a poussé Roman Lang à évoluer à son meilleur niveau. Kalani Helme, Heinoa Helme et Roman Lang ont démontré samedi qu’ils étaient en forme et qu’ils avaient du potentiel pour évoluer dans un contexte de niveau national. Et ce sera bien le cas au mois de juin puisque tous trois participeront au Trophée de France fin juin à Besançon.



Le Trophée de France, qui est l’équivalent des Championnats de France pour les catégories U9 à U15, met en scène des pilotes qui se distinguent dans leurs championnats régionaux, ce qui est bien le cas de Kalani Helme, licencié chez TOR, et de Heinoa Helme et Roman Lang, tous deux sociétaires de RTT. En attendant, les trois sélectionnés ont trois mois pour s’affûter avant le rendez-vous national et ils auront l’occasion de le faire lors des prochains rendez-vous de la Coupe de Tahiti, soit en avril pour la 4e manche, en mai pour la 5e manche et en juin pour la finale.



Patrice Bastian



Les podiums

U9

1. Aaron Tsan (RTT)

2. Liam Connan (RTT)

U11

1. Kalani Helme (TOR)

2. Aaron Polit-Jouan (RTT)

3. Manavai Varney (RTT)

U13

1. Heinoa Helme (RTT)

2. Kaona Yin Sunn (RTT)

3. Bruce Gobrait (Fei Pi)

U15 filles

1. Oahei Faafarua (Fei Pi)

U15

1. Roman Lang (RTT)

U17

1. Nohlan Chaigneau (RTT)

40 ans et +

1. Christophe Tardivet (RTT)

2. Benoît Lee Wing (Fei Pi)

3. Heimata Chonfont (RTT)

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 31 Mars 2025 à 17:41 | Lu 189 fois