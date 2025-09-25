

BMX – La Triple Crown avant les rendez-vous internationaux

Tahiti, le 20 octobre 2025 - La piste de Tamahana sur les hauteurs de Fei Pi à Arue a accueilli samedi la deuxième des trois étapes de la Triple Crown de BMX, une compétition ouverte aux jeunes catégories d’âge. Quatre riders en ont profité pour s’affûter avant leur départ sur des compétitions internationales.



Le BMX tahitien a entamé fin septembre sa deuxième partie de saison avec la première étape de la Triple Crown. Si toutes les catégories d’âge, des U7 aux 40 ans et plus, figurent au programme des étapes de la Triple Crown, celle-ci s’adresse plus particulièrement aux catégories U9, U11 et U13 dont les coureurs disputent une super finale en fin de programme, comme c’était le cas samedi lors de la deuxième étape organisée par le Team Orohena Racing. Auparavant se sont enchaînées dans l’après-midi et sous une forte chaleur les différentes manches de toutes les catégories d’âge qui ont réuni 33 engagés. La hiérarchie est bien établie dans toutes les catégories, les vainqueurs de la première manche de la Triple Crown ayant récidivé samedi pour monter sur la première marche des podiums. Mais la domination des lauréats ne fut pas toujours aisée et le public a pu assister à de belles bagarres par instants.



En U7, la jeune Beverly Hart a encore fait étalage d’un potentiel prometteur, Aaron Tsan a confirmé sa supériorité en U9, de même que Kalani Helme en U11, mais le sociétaire de TOR a dû composer avec la solide adversité de Bruce Gobrait et, à un degré moindre, de celle d’Aaron Polit Jouen. Kaona Yin Sun est resté leader en U13 en repoussant la menace de Hakaiki Barsinas. Enfin, en U15, seniors et 40 ans et plus, les trois catégories étant regroupées, Kenji Tsan a dominé les manches, mais Matafenua Huhina l’a poussé à ne pas se relâcher. Tenoho Brown a terminé premier en U15, tout comme Heimata Chonfont en 40 ans et plus.

Direction la Nouvelle-Zélande et les États-Unis



La super finale de la Triple Crown a donc réuni en fin de journée, samedi, les riders U9 à U13. Et comme lors de la première étape, Kalani Helme s’y est imposé devant Bruce Gobrait et a pris une belle option pour la victoire finale, la hiérarchie finale s’établissant par addition des points des trois manches. Dave Tsan, le responsable BMX au sein de la Fédération tahitienne de cyclisme, a tiré le bilan de la journée : “En cette deuxième partie de saison, ce sont les clubs qui organisent les courses, le Riding Team Tahiti, le Team Orohena Racing et l’AS Fei Pi, la saison fédérale s’étant tenue lors de la première partie de saison. Nous avons aujourd’hui 33 pilotes inscrits, ce qui est une bonne participation et l’on constate que l’engouement est toujours vif chez les jeunes. Quelques-uns d’entre eux vont partir sur des compétitions à l’extérieur cette semaine. Bruce Gobrait, Aaron et Kenji Tsan vont se confronter à du niveau relevé en Nouvelle-Zélande. Kalani Helme partira, lui, fin novembre pour une compétition aux États-Unis. Ces déplacements sont formateurs pour les pilotes concernés, mais c’est aussi enrichissant pour le développement du BMX tahitien. On va par la suite bien préparer les Oceania 2026 qui auront lieu en Australie au mois de février et où on aura des ambitions compte tenu des bons résultats que l’on avait obtenus aux Oceania 2025.”



Le BMX tahitien possède de belles pépites, à l’image de Bruce Gobrait et des frères Tsan qui espèrent bien se distinguer au North Island Titles à Auckland en fin de semaine. Kalani Helme partira pour sa part à Tulsa aux États-Unis fin novembre où il participera à la finale des championnats des États-Unis, la plus grande course de BMX au monde. Le coureur de TOR a déjà enchaîné les grosses performances cette saison dans sa catégorie d’âge (9 ou 11 ans selon les compétitions) avec un titre aux Oceania en février, une 4e place aux Championnats d’Europe début juillet en Lettonie et une place de vice-champion du monde fin juillet à Copenhague. Le BMX tahitien possède de la graine de champions et cela se confirme avec Roman Lang (14 ans) qui se distingue actuellement sous les couleurs de Riding Team Tahiti en métropole après avoir remporté deux des trois manches de la Coupe Bourgogne Franche-Comté.



Prochain rendez-vous pour la dernière étape de la Triple Crown organisée par l’AS Fei Pi le samedi 8 novembre à Tamahana.



Patrice Bastian

Les podiums

U7

1. Beverly Hart (RTT) 4 pts

2. Roman Dubost (RTT) 8 pts

3. Aunatua Igrec (RTT) 12 pts

U9

1. Aaron Tsan (RTT) 4 pts

2. Wayne Hart (RTT) 8 pts

3. Liam Conan (RTT) 15 pts

U11

1. Kalani Helme (TOR) 4 pts

2. Bruce Gobrait (Fei Pi) 8 pts

3. Aaron Polit Jouen (RTT) 12pts

U13

1. Kaona Yin Sun (RTT) 4 pts

2. Hakaiki Barsinas (Fei Pi) 8 pts

3. Maël Le Goff (RTT) 12 pts

U15

1.Tenoho Brown (RTT) 15 pts

2. Keavai Friedrich (RTT) 18 pts

3. Manua Stinner (RTT) 27 pts

Senior/40 +

1. Kenji Tsan (RTT) 4 pts

2. Matafenua Huhina (Fei Pi) 8 pts

3. Heimata Chonfont (RTT) 15 pts

