BMX - La Coupe de Tahiti finalise son palmarès

Tahiti, le 16 juin 2025 - La 5e et dernière manche de la Coupe de Tahiti 2025 de BMX, qui s’est déroulée samedi après-midi sur la piste de Fei Pi du complexe Tamahana de Arue, a entériné le palmarès de l’épreuve. Pas de surprises, tous les favoris se sont imposés dans leur catégorie respective.



La première moitié de saison du BMX local a pris fin samedi avant une trêve de deux mois. Au programme, la 5e manche de la Coupe de Tahiti qui s’avérait décisive pour établir le classement final de l’épreuve, mais cette ultime manche revêtait peu de suspense, les lauréats étant connus dans quasiment toutes les catégories. C’était le cas de Aaron Tsan en U9, de Kalani Helme en U11, absent samedi car parti en France pour y suivre un stage de trois semaines à Montélimar avant de participer au Trophée de France fin juin et qui ne pouvait être rattrapé au général par Aaron Polit-Jouen, qui a logiquement dominé la catégorie samedi en l’absence de Kalani, de Tenohoarii Brown en U15 également absent samedi, de Nolhan Chaigneau en U17, de Roman Lang, un U15 surclassé en seniors, et de Christophe Tardivet en 40 ans et plus. Seule la catégorie U13 était encore incertaine quant à son vainqueur, mais le favori Heinoa Helme a fait le nécessaire samedi pour repousser la menace de Kaona Yin Sun. Le jeune espoir U11, Bruce Gobrait, surclassé en U13, a quant à lui pris la 2e place samedi et la 3e au général.

Des ambitions nationales et internationales



Trois pilotes tahitiens seront encore en activité dans les semaines à venir pendant la trêve locale, Kalani Helme et Roman Lang devant en effet participer au trophée de France à Besançon les 28 et 29 juin, une compétition qui s’apparente aux Championnats de France jeunes. Heinoa Helme sera pour sa part engagé aux Championnats du monde de la discipline au mois d’août au Danemark. Tous trois nourriront des ambitions car ils se sont déjà distingués aux Oceania ou dans des compétitions nationales. Soulignons par ailleurs que Roman Lang en profitera pour prendre ses marques à Besançon car il doit y entamer un sport-étude lors de la rentrée scolaire 2027.



Dave Tsan, le président de la commission BMX au sein de la Fédération tahitienne de cyclisme, a dressé le bilan de la première moitié de saison : “On a vécu un premier semestre très positif au niveau des compétitions locales avec des pilotes motivés, qui en veulent et qui assurent le spectacle. Le début de saison a été riche pour le BMX tahitien, car quasiment tous les pilotes que nous avons envoyés aux Oceania en Nouvelle-Zélande sont parvenus en finale ou en demi-finale et nous avons décroché deux titres avec Kalani Helme et Christophe Tardivet. Nous avons de bons espoirs avec Kalani Helme et Roman Lang qui participeront au Trophée de France et qui peuvent viser le podium et avec Heinoa Helme qui participera aux Championnats du monde, mais là, difficile de faire des pronostics compte tenu du très haut niveau.”



La reprise de la saison locale est fixée vers la mi-août avec une journée portes ouvertes destinée à attirer des pilotes pour gonfler l’effectif actuel d’une soixantaine de licenciés.



Les vainqueurs de la Coupe de Tahiti

U9 : Aaron Tsan (RTT) 46 pts

U11 : Kalani Helme (TOR) 45 pts

U11 filles : Cléonice Galley (RTT) 4 pts

U13 : Heinoa Helme (RTT) 44 pts

U15 : Tenohoarii Brown (RTT) 18 pts

U15 filles : Oahei Faafatua (Fei Pi) 18 pts

U17 : Nolhan Chaigneau (RTT) 27 pts

Seniors : Roman Lang (RTT) 45 pts

+40 ans : Christophe Tardivet (RTT) 51 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 16 Juin 2025 à 18:07 | Lu 127 fois