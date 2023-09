Ayo sur scène samedi : hommage et nouveaux titres

TAHITI, le 10 septembre - Si la chanteuse Ayo prévoit d’interpréter, samedi, des titres de chanteuses et chanteurs qui l’inspirent, elle dévoilera quelques-uns des titres de son nouvel album dont la sortie est prévue en 2024. Sur la scène de l’Intercontinental Tahiti, elle sera entourée de quatre musiciens locaux.



“ J’ai fait une sélection de titres qui m’inspirent ”, annonce Ayo à propos du concert qu’elle donnera ce samedi 16 septembre à l’Intercontinental de Tahiti. À cette occasion, elle proposera une interprétation personnelle de chansons intemporelles, des classiques qui font partie de l’histoire de la musique. La liste établie est longue. “ Nous allons devoir trouver une solution pour en chanter le maximum tout en respectant une durée de spectacle acceptable. Peut-être nous faudra-t-il raccourcir certaine chanson ? ” Elle est en train d’affiner, avec les musiciens qui l’accompagneront, le programme du show.



Elle reste discrète sur la sélection “pour garder la surprise le jour J. je ne veux pas briser le charme de la soirée”. Pour autant, elle évoque Whitney Huston, Prince, Tina Turner, Mickaël Jackson, “ l’incontournable King of the pop ” ou encore Bob Marley qu’elle écoute depuis son enfance. Tous ces chanteurs “ vraiment incroyables ” procurent, selon Ayo, une énergie contagieuse.



Sur scène, ils seront cinq au total. Ayo sera entourée de quatre musiciens locaux : batterie, piano, guitare et basse. Elle-même jouera de la guitare. Les répétitions se poursuivent.



La chanteuse est venue en Polynésie pour la première fois fin 2020. Elle avait alors assuré quatre concerts à Tahiti et Moorea. Elle a succombé depuis à “ la gentillesse des gens ”, “ la vie simple ”, “ la tranquillité ” et “ la bienveillance ”. Elle a récemment assuré deux tournées de trois et un mois prenant conscience, en s’éloignant du territoire, de tout ce que le fenua lui apporte. Elle a décidé de rester ici, au moins pour quelques temps. Elle s’est installée sur la côte est de Tahiti.



Ayo est interprète mais aussi auteure et compositrice. Royal, son dernier album est sorti en 2020. Elle travaille sur un nouvel album qui sortira dans le courant de l’année 2024. Un certain nombre des titres sont nés en Polynésie. Elle en présentera quelques-uns, en avant-première samedi.



Pratique



Le 16 septembre à l’Intercontinental de Tahiti. À 19 heures.

Billetterie

Contacts



Tél. : 89 48 48 08

FB : L.A Production Tahiti





Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 10 Septembre 2023 à 11:52 | Lu 131 fois