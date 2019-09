Axel Carnier prend le maillot jaune

Etape 2 : Paea-Teahupo’o-Paea 106 km



Dimanche, peu après le départ, sur un parcours similaire à celui de la première étape, la pluie est tombée sur un peloton groupé. Malgré les velléités de nombreux coureurs, il a fallu attendre plus d’une heure de course pour voir se dessiner l’échappée du jour composée de David Schavits (Nouvelle Calédonie), Régis Morandeau (As Fei-Pi) et Sébastien Le Divenach (Team Import Arue).



Le trio de tête va prendre rapidement une minute d’avance. Derrière, le peloton emmené par l’équipe du maillot jaune temporise. L’écart de l’échappée monte à plus de 2'30 à la mi-course pour atteindre son paroxysme 15 km plus tard avec près de 4'50 d’avance.



Mais en moins de 15 km, l’échappée perd finalement trois minutes et un groupe de contre se crée. Le peloton en file indienne va finalement exploser pour laisser sortir un groupe de six coureurs qui va revenir très rapidement sur le trio de tête. Le maillot jaune, très actif, est obligé de prendre les choses en main et est le seul homme à revenir sur le groupe de tête.



Devant, dès lors que la jonction s’opère, Rien Schuuruis contre le groupe et prend une centaine de mètres d’avance qu’il conservera jusqu’à la ligne. Ryan Lacheny termine dans ses roues, conservant ainsi son maillot jaune.