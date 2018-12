Avril 2018 dans le rétro : 1er tour des territoriales et décès de Ronald Terorotua

Kaitiaki Tagaloa a remporté l'appel d'offres pour la réalisation de la première partie du Village tahitien. Ce groupement est composé d'investisseurs néo-zélandais et saomans, dont l'ancien président du Parti Māori Tukoroirangi Morgan et l'homme d'affaires Frédérick Grey, qui possède déjà des hôtels au fenua.



Le comité de pilotage du Village tahitien a présenté le 13 avril le lauréat de l'appel d'offres pour la première partie du Village tahitien. Il s'agit de Kaitiaki Tagaloa. Ce groupement réunit Kaitiaki property, Iwi international (Nouvelle-Zélande) et le groupe Grey (Samoa). Kaitiaki Property, dirigée par Bryan Perring et Baden Turley, gère des projets immobiliers de bout en bout. La société Iwi international est dirigée notamment par l'ancien président du Parti Māori de Nouvelle-Zélande Tukoroirangi Morgan.

Le groupe dirigé par Frédérick Grey est déjà un acteur important du tourisme polynésien. Il possède en effet cinq hôtels : le Tahiti Ia Ora Beach Resort (ancien Méridien Tahiti), le Manava Moorea, le Ia Ora de Moorea, le Sofitel Marara et le Sofitel Private Island de Bora Bora.

"La solidité financière de ce groupement " a été un atout décisif pour ce groupement, avait alors relevé le vice-président Teva Rohfritsch.

En mars dernier, le porte-parole du gouvernement avait précisé que deux investisseurs de la zone pacifique avaient déposé leur candidature. Le groupe thaïlandais Dusit, qui possède 29 hotels dans 18 pays, n'a pas su convaincre le gouvernement.

L’appel à projets en vue de la réalisation du Village Tahitien avait été publié le 24 novembre dernier, par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement de Développement (TNAD). Cette consultation publique concernait pour le moment la conception de quatre hôtels et deux résidences en condominium, soit six des 16 lots que compte ce projet de complexe.

En raison du contexte électoral, le comité de pilotage du village tahitien a décidé de repousser la signature de ce protocole d'engagement, qui est finalement intervenue en août. "Le gouvernement a demandé au jury s'il acceptait après désignation des lauréats de suspendre la procédure de manière à ce que l'honneur et la responsabilité de contractualiser avec le lauréat incombe au gouvernement issu des urnes", a souligné Teva Rohfritsch. "Il nous semble important que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, ait le choix de pouvoir travailler avec un groupement sérieux, responsable qui a les dispositions financières pour réaliser ce projet et que ce soit lui qui engagera la période de contractualisation dès lors que la période de négociation finale des 200 jours sera terminée."

A l'issue de la désignation du lauréat, Tukoroirangi Morgan de Iwi International, ancien président du Parti Māori de Nouvelle-Zélande, a mis en avant : "Cet investissement représente bien plus qu'un investissement commercial. Il s'agit de nous réunir à nouveau en tant que famille maohi, maori et amoa (samoan, NDLR). Nous allons investir 700 millions de dollars US dans ce projet."

Ce groupement souhaite proposer "des nouveaux produits", qui couvre des clients des "plus âgés au plus jeunes" en faisant venir les chaînes W Hotels (Starwood Hotels & Resorts), Moxy Hotels (Moxy Hotels est une marque de Marriott International qui met en avant le concept du select-service pour offrir aux hôtes uniquement ce qu’ils désirent, pas ce dont ils n’ont pas besoin).