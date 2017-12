Avril 2017 dans le rétro : les miss et mister commencent à être élus

1er avril : trafic de stupéfiants. Plus de 200 kilos de drogue saisis près de Faaite, deux hommes interpellés. Deux hommes ont été interpellés à leur descente du Cobia 3, à Papeete. Ils venaient de Faaite, où, leur bateau avait pris feu, échoué sur le récif. Le voilier avait à son bord plus de 200 kilos de cocaïne.



2 avril : Ice. Le groupe Mass Media paralysé après l'incarcération de ses patrons. Les sociétés gérées par Mercedes Dubaquier et sa fille vivent des moments d'incertitudes. La mise en examen et la détention provisoire des gérants de la holding Mass Media met les salariés dans le doute sur l'avenir des sociétés. Toutes les sociétés du groupe ont vu leurs actifs gelés.



3 avril: cour d'appel. La concession de l'aéroport de Faa'a doit être résiliée. La cour administrative d'appel de Paris a annulé la concession de 2010 qui attribuait l'exploitation de l'aéroport de Faa'a à la société Aéroport de Tahiti (ADT) pour 30 ans. Sans appel d'offres ni publication du marché, la procédure administrative n'est pas respectée et la concession sera remise en jeu dans l'année qui vient.



3 avril : Miss. Tuehu Brothers et Karl Gooding nouveaux Miss et Mister Arue. La commune de Arue a élu une nouvelle Miss et son premier Mister Arue. Cela faisait six ans que Arue n'avait pas eu de Miss. Tuehu Brothers et Karl Gooding ont été élus après un gala haut en couleur.



4 avril: Politique. Jacquie Graffe suspendu du Tapura. Le conseil politique du Tapura Huiraatira a décidé de suspendre Jacquie Graffe. Il est reproché au maire de Paea de présenter une candidate aux législatives dans la deuxième circonscription.



6 avril: L’outil polynésien ciguatera-online s’étend dans le Pacifique. Depuis le début de l’année le site internet ciguatera-online de Clémence Gatti, docteure à l’institut Louis Malardé, s’ouvre à d’autres îles du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et les îles Cook vont pouvoir l’utiliser pour étendre la zone de surveillance de cette toxine aux conséquences parfois dramatiques.



6 avril: Le CESC réclame un "meilleur encadrement" du crédit direct des commerçants. Le CESC a donné ce jeudi un avis positif au projet de loi du Pays pour faciliter le désendettement des particuliers. L'objectif est "d'accélérer les procédures" et de "renforcer les droits du débiteur". Mais la quatrième institution du Pays demande aussi un "meilleur encadrement" des crédits réalisés par les commerçants



6 avril: Yolande Vernaudon nommée déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires Le conseil des ministres a nommé ce mercredi Yolande Vernaudon déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires.



8 avril: Miss. Leslie Timau élue Miss Marquises. La belle Leslie Timau est sacrée Miss Marquises 2017 après une élection haute en couleur. La première dauphine est Ayla Kayser, et le podium est fermé par Nolwen Balch. La gagnante est repartie les bras chargée de cadeaux, et elle a représenté son archipel à la prochaine élection de Miss Tahiti



10 avril: Miss. Hitirani Bardet et Raimanu Teara élus Miss et Mister Bora Bora 2017. Douze candidats étaient en lice samedi dernier pour tenter de décrocher les titres de Miss et Mister Bora Bora. Après plus de deux heures de show, Hitirani Bardet et Raimanu Teara ont décroché les titres tant convoités.



13 avril: Tribunal administratif :La pharmacie du PK 38,3 devra fermer. Jeudi 13 avril, le tribunal administratif a décidé d'annuler l'arrêté autorisant à titre dérogatoire M. Lutringer à créer une officine de pharmacie au PK 38,3, sur le territoire de la commune de Papara. La pharmacie devra donc fermer ses portes.



17 avril : PPR. Le tribunal administratif a décidé de l'annulation de l'arrêté approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels de la commune de Punaauia.



24 avril: Présidentielle : le Tapura Huiraatira officialise son soutien à Macron. Le parti autonomiste Tapura Huiraatira a décidé sans surprise d’appeler officiellement au vote Emmanuel Macron, en Polynésie française pour le second tour de l’élection présidentielle le 6 mai prochain.



26 avril : Santé. Deux hélistations pour Taravao et Moorea. Le conseil des ministres a décidé de valider le projet de mise en place d'hélistations pour les hôpitaux de Taravao et de Moorea. Les travaux devraient commencer dès le mois de mai.

26 avril . OPH. Moana Blanchard nommé directeur. Après que Vaiani Garbutt ait posé sa démission de son poste de directrice de l' OPH, le ministre du Logement a révélé la nomination de Moana Blanchard à la tête de l'office polynésien de l'Habitat.

27 avril. Sécosud. L'éviction de Jonas Tahuaitu confirmée. Le tribunal administratif a rejeté ce jeudi la demande de Jonas Tahuaitu d'annuler la délibération nommant Tamatoa Doom délégué suppléant de Teva i Uta au Sécosud à sa place.

27 avril. Présidentielle. Des bulletins de vote largués par avion dans trois îles. Les bulletins de vote du second tour de la présidentielle seront largués par avion le 4 mai sur trois îles du fenua, trop isolées pour être desservies à temps par la mer.

29 avril. Mister. Mister Tahiti 2017 est Kevin Richmond, 25 ans. C’est finalement le candidat n°6 Kévin Richmond qui a remporté l’écharpe de Mister Tahiti 2017 qui lui a été remise par Gill Handerson, le lauréat 2016.