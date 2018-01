Avis de vents forts, d'orages et de fortes pluies sur une majeure partie du Pays

Lu sur Infos Cyclone



" Minimum dépressionnaire en cours de formation centré sur 18°S, 165°O Mercredi 03 Janvier 2018 à 20h00 locale.

Vents moyens à 40 km/h, rafales à 60 km/h, pression 1008 hPa en baisse.

Le centre de cette perturbation se déplace lentement vers l'Est et occasionne des orages isolés modérés à forts sur son passage.

Les prévisions montrent une légère intensification du système sans pour autant dépasser le stade de dépression.

Un second minimum dépressionnaire pourrait se former au Sud de l'archipel de la Société ce Jeudi en soirée.

Attention, ces perturbations pourraient engendrer de fortes précipitations et des rafales de vents lors de leur passage entre les archipels de la Société et des Australes à partir de Jeudi soir. "