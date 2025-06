Aviron – Teranihere Pater s’affirme en Occitanie

Tahiti, le 4, juin 2025 - La jeune Teranihere Pater (15 ans), première athlète d’aviron inscrite au nombre des sportifs de haut niveau du Pays, poursuit sa progression et a confirmé récemment son fort potentiel à l’occasion de l’Open d’Occitanie de beach sprint et d’un stage réalisé en France.



À l’issue d’une session de perfectionnement organisée début avril à Teva I Uta et réunissant les meilleurs espoirs de l’aviron local, l’encadrement technique de la Fédération polynésienne d’aviron (FPA) avait décidé d’inscrire Teranihere Pater et Hanaiki Paheroo à l’Open d’Occitanie de beach sprint programmé en métropole à La Grande Motte, dans l’Hérault, le 24 mai, puis au Grau du Roi, dans le Gard, le 25 mai. Les deux jeunes filles devaient participer à l’événement en double, mais Hanaiki Paheroo n’ayant pu effectuer le déplacement, Teranihere Pater a finalement représenté seule les couleurs du Fenua. Elle était accompagnée par Kevin Scott le directeur technique de la FPA.



Le riche programme de la compétition permettait aux participants de s’aligner dans plusieurs embarcations et équipages ce dont a profité la jeune Tahitienne qui a été surclassée pour évoluer avec les juniors et seniors. Rappelons que le beach sprint, nouvelle discipline d’aviron de mer fera son entrée aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Teranihere Pater s’est déjà distinguée en beach sprint en dominant les Oceania 2024 de la discipline dans sa catégorie d’âge. Son récent séjour en France l’a beaucoup enrichi en termes d’expérience.



Ainsi à La Grande Motte, le 24 mai, et grâce au club Aviron Terre De Camargue du Grau du Roi dont elle a intégré des embarcations, Teranihere Pater a pu participer à quatre épreuves dont elle a disputé entre trois et cinq courses pour chacune avec un bilan d’ensemble satisfaisant. Elle a notamment terminé quatrième en mixte J18 et gagné en femmes J18 dans un contexte de niveau national. Cette première journée de compétition lui a permis d’affiner ses repères et de gagner en confiance pour la deuxième journée de l’Open d’Occitanie programmée le lendemain dans le Gard.

Montée en puissance surprenante



Alignée en solo au Grau du Roi en J18 femmes, Teranihere Pater y réalisait ainsi le cinquième temps lors de la première course qui mettait en scène juniors et seniors. Certaines de ses concurrentes avaient un palmarès impressionnant, affichant plusieurs sélections en équipe de France et des titres et médailles nationales et mondiales. Mais la jeune Tahitienne n’a nullement été impressionnée en finissant deuxième en J18 (elle n’est encore que J16) au classement final et troisième de la catégorie féminine qui incluait les seniors. Teranihere a aussi intégré un 4 barré mixte dans la journée pour continuer à emmagasiner de l’expérience. Kevin Scott a dressé un bilan élogieux du parcours de sa protégée : “Les enchaînements de parcours ont été constamment l’occasion d’améliorations et d’une montée en puissance surprenante même pour moi qui la connait bien. Teranihere a montré une capacité d’adaptation, une détermination et une maturité sur la gestion de l’enchaînement des parcours qui sont des révélateurs significatifs de son potentiel. Étant pourtant la plus jeune et la moins expérimentée, elle a montré qu’elle avait sa place parmi les meilleures.”



Le séjour en Occitanie de Teranihere Pater lui a également permis d’intégrer des collectifs jeunes expérimentés et titrés au niveau national pour pratiquer de l’aviron de rivière. Les exigences techniques de cette pratique et le sens de la glisse qui y sont développés sont un socle très précieux pour les rameurs qui veulent devenir polyvalents et maîtriser les embarcations dans toutes les conditions. Là encore, la Tahitienne a surpris ses partenaires d’entraînement en montrant une exceptionnelle capacité d’adaptation et d’apprentissage y compris en skiff, bateau individuel qui ne pardonne aucune faute compte tenu de son instabilité et sur lequel Teranihere a rapidement fait preuve d’une aisance déconcertante.



Teranihere Pater est revenue au Fenua enrichie d’expériences formatrices qui vont s’avérer de précieux atouts pour la suite de son parcours.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 3 Juin 2025 à 16:52