Aviron - Les champions de Polynésie connus en indoor

Tahiti, le 9 mars 2025 - La Fédération polynésienne d’aviron a organisé ses Championnats de Polynésie indoor entre mercredi et samedi. La compétition s’est déroulée en salle sur des équipements conectés et donc simultanément à Tahiti, Moorea et aux Marquises. L’événement a permis de sacrer les champions du Fenua dans les différentes catégories d’âge chez les femmes, les hommes et les handisports.



L’aviron s’installe doucement mais sûrement sur le territoire depuis la création de la fédération polynésienne (FPA) en 2019 sous l’impulsion de son président Matthieu Forge auquel a succédé Christophe Laise en novembre 2023. Si l’aviron nautique est encore peu pratiqué pour des causes financières d’abord car le matériel est onéreux, l’aviron indoor a nettement étoffé ses effectifs en quelques années et compte aujourd’hui environ 1.500 pratiquants dans des structures adaptées dont 300 licenciés dans les six clubs (quatre à Tahiti, un à Moorea et un aux Marquises) affiliés à la FPA.



La discipline s’est particulièrement développée chez les jeunes et en milieu scolaire, comme s’en réjouit Kevin Scott le directeur technique de la FPA : “Pour notre fédération, l’aviron indoor est la première discipline en nombre de pratiquants car elle est plus accessible que l’aviron nautique et surtout beaucoup moins chère. Et on a moins de contraintes de stockage ce qui nous permet de bien développer notre discipline en milieu scolaire. Le Championnat de Polynésie qui s’intègre dans une compétition d’audience mondiale va permettre à nos meilleurs spécialistes de mieux se situer par rapport à l’élite mondiale en fonction des catégories d’âge et de poids. C’est surtout chez les jeunes que nous avons des athlètes performants et il y en a beaucoup qui ont un gros potentiel. On se développe bien qualitativement et quantitativement et je pense que ça va durer car on est bien implantés en milieu scolaire, une garantie pour l’avenir.”



Le championnat de Polynésie a réuni une solide participation avec 234 engagés, toutes catégories d’âge et de sexes confondues, malgré une promotion tardive liée à l’incertitude des spots disponibles pour l’événement. Les épreuves éliminatoires ont démarré mercredi dernier mais le jour étant férié, la majorité des athlètes se sont lancés dans la compétition le jeud, principalement les scolaires. Le championnat s’est ensuite poursuivi jusqu’à samedi. L’événement se déroulant en indoor, sur des équipements connectés, les épreuves se sont tenues simultanément entre Taunoa à Papeete, Teavaro à Moorea et Taiohae, à Nuku Hiva aux Marquises. Les ergomètres plus couramment appelés rameurs sont pré-étalonnés avec des moniteurs de performance ce qui permet le système de connexion et l’établissement de records sur des distances données sur et hors du territoire.

Un record pour Remine Tchang



Les distances à couvrir pour les athlètes étaient variables d’une compétition à l’autre et c’est sur un 1.000 mètres que se sont déroulés les Championnat de Polynésie. Et de record il en été question vendredi, le grand espoir marquisien Remine Tchang bouclant son 1.000 mètre en 3’ 13’’ au collège de Taiohae. Un temps de référence localement chez les jeunes de moins de 18 ans. Rappelons que l’athlète a déjà décroché le titre aux Oceania indoor en octobre dernier dans sa catégorie d’âge et qu’il y a créé la surprise en faisant second en aviron nautique, discipline qu’il ne maitrisait pas vraiment. Autres grands espoirs : Kanzen Rey chez les garçons et Hanaiko Paheroo, troisième aux Championnats de France indoor fin janvier en 14/16 ans féminin.



Le meilleur temps toutes catégories des Championnats de Polynésie a été réalisé samedi par Seb Bienias en 3’ 08’’ ce qui est loin d’être son record car il a déjà couvert la distance en moins de 3 minutes. Si la FPA et son président Christophe Laise ont la volonté de grossir régulièrement les effectifs en aviron indoor d’autant – la discipline n’est pas concurrentielle du va’a mais bien complémentaire et plusieurs adeptes pratiquent les deux –, ils ont aussi l’ambition de développer la pratique de l’aviron nautique en mer dit aussi “beach sprint” qui devrait attirer de plus en plus de spécialistes à travers le monde. La Fédération internationale d’aviron a en effet réussi à faire rentrer l’aviron de mer au programme des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 et elle est en discussion pour que l’aviron indoor intègre à terme les JO. En attendant, l’aviron local se prépare pour compétition connectée d’aviron indoor “Ma’ohi Erg Race”, programmée mois de juin prochain.



Les champions de Polynésie

FEMMES

12 ans Heimoto Hikutini (Collège de Taiohae) 4’ 19’’ 2

14 ans Tiheipua Falchetto (Collège de Taiohae) 3’ 57’’ 6

16 ans Hanaiko Paheroo (LPP Aimeho) 3’ 39’’ 4

18 ans Maimiti Toa (LPP Aimeho) 4’ 08’’ 1

19/29 ans Océane Legoff (Nuku Hiva) 4’ 35’’ 5

30/39 an Rose Migneux (Matini Hoe) 3’ 47’’ 9

40/49 ans Vaite Fong (Fare Hoe) 3’ 47’’ 9

50/59 ans Terea Padovese (CAP Marara) 4’ 08’’ 1

60/69 ans Anne-Christine Abily (CAP Marara) 4’ 26’’ 7

+70 ans Micheline Chan (Fare Hoe) 6’ 13’’ 0

Handisport Femmes

20 ans (H1) Marguerite Teriitahi (FRAT) 3’ 14’’ 5

20 ans (H2) Bernadette Teapehu (FRAT) 8’ 19’’ 3

20 ans (H3) Vaihere Tching Piou (LPP Aimeho) 5’ 32’’ 4

Hommes

12 ans Kehiarii Temarano (Collège de Taiohae) 4’ 15’’ 5

14 ans Kanzen Rey (Collège Tiarama) 3’ 19’’ 3

16 ans Remine Tchang (Collège de Taiohae) 3’ 13’’ 7

18 ans Roane Atu (Lycée de Papara) 3’ 27’’ 6

19/29 ans Ryan Luine (Matini Hoe) 3’ 58’’ 4

30/39 ans Kevin Scott (CAP Marara) 3’ 10’’ 4

40/49 ans Seb Bienias (CAP Marara) 3’ 08’’ 0

50/59 ans Fabien Feral (Fare Hoe) 3’ 16’’ 3

60/69 ans Patrick Albert (LPP Aimeho) 3’ 57’’ 1

+70 ans Remi Redoute (CAP Marara) 3’ 39’’ 5

Handisport Hommes

20 ans (H2) Moanaiti Tefaaora (FRAT) 6’ 28’’ 7

20 ans (H3) Tutavake Ragivaru (FRAT) 3’ 40’’ 4

Dimanche 9 Mars 2025