Aviron Indoor - Tahiti Contest : Teresa Padovese qualifiée pour les championnats de France

Samedi, le club CAP Marara organisait sa compétition annuelle d’aviron indoor sur machine de type Concept 2. Ils étaient environ 60 en individuel et près de 80 par équipes à être passés à l’aéroport de Tahiti pour tenter de se rapprocher le plus possible du record de France d’aviron indoor sur 2000 mètres.



En individuel, le but était de réaliser le meilleur temps. Que ce soit dans les catégories des hommes, des femmes, des juniors, le chronomètre de chacun permettait de savoir son écart par rapport au record mondial grâce à un pourcentage.



C’est Teresa Padovese dans la catégorie des femmes de plus de 40 ans, poids léger, qui a remporté son billet pour les championnats de France. Elle a réalisé un temps de 8’25’’, qui se rapproche de 87,5% du record de France dans la même catégorie.



Chez les hommes, le meilleur temps (6’44’’) a été réalisé en open par le judoka Cyril Gaudemer du club Fare Hoe. En équipe, le team CAP Marara 4 est arrivée première avec un temps de 6’45’’. Les championnats se dérouleront le 10 février en métropole. Sport Tahiti

Kévin Scott, organisateur :



« Le but de l’évènement est triple. Il y a l’aspect animation, parce qu’il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l’aviron indoor, pas forcément en sport principal. C’est aussi un moyen de valider le niveau des rameurs de notre club. Il y a enfin un aspect « détection », on profite de cet évènement pour trouver les espoirs. »



Heiarii Hérault, participant :



« Si je suis qualifié je pars pour la France ! Pourquoi pas ? Ce n’est pas donné à tout le monde. Je pourrais représenter Tahiti. Il est encore tôt, il y aura encore d’autres participants. Ma technique c’était de me donner à fond dès le début. Je sais que derrière ils vont essayer de faire un meilleur temps. »

Rédigé par Sport Tahiti le Mardi 5 Décembre 2017 à 13:18 | Lu 219 fois

