Aviron Indoor – Championnats du monde : Bilan positif pour le Cap Marara

Isaure Serin et Teresa Padovese en or



Plusieurs Tahitiens ont participé au championnat des Etats Unis open sur 500 mètres. Isaure Serin, âgée de 16 ans, ramène l'or dans la catégorie junior femme -19 ans. Elle réalise un parcours exemplaire en partant prudemment et en parvenant à accélérer à 270 mètres, au moment où toutes les concurrentes ont flanché. Elle franchit la ligne avec plus de quatre secondes d'avance sur sa poursuivante américaine.



Teresa Padovese et Agnès Sautel s'adjugent respectivement l'or et l'argent de la catégorie femmes 50-55 ans, avec des chronos respectifs bruts de 1’50 et 1’51 qui leur feront gagner à toutes les deux une place aux temps compensés poids légers. Odile Pison assure une nouvelle fois l'argent dans la catégorie femmes 55-59 ans avec un chrono de 1’54. Dans la même catégorie, Birgit Balana place le CAP Marara sur la quatrième marche.



Enfin, Laurent Sautel complète la série de médailles en signant un chrono de 1’45 qui lui permet d'obtenir le bronze par le temps compensé dans la catégorie hommes 60-65 ans, juste devant Carlos Balana qui obtient la même place d'honneur que sa femme, juste au pied du podium. SB / CAP MARARA