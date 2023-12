Avec la création d’une cellule médicale d’urgence, le Pays veut affirmer sa place au sein de l’OMS

Tahiti, le 8 décembre 2023 -Le Pays, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), va se doter d'une équipe médicale d'urgence. Cette unité, qui sera la première francophone dans le Pacifique, aura pour vocation d'intervenir lors de catastrophes médicales dans la région. Avec cette création, le Pays, qui n'a actuellement qu'un statut de collaborateur, souhaite également affirmer sa position au sein de l'OMS en devenant un membre à part entière de l'organisation.



À l'issue du séminaire organisé par le ministère de la Santé en partenariat avec l'association Partage santé Pacifique et l'Organisation mondiale de la santé, la création d'une cellule d'urgence médicale polynésienne a été officialisée. “Nous sommes vraiment heureux de présenter les résultats de ce séminaire”, a annoncé d'emblée le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, vendredi à la suite de cette réunion tripartite. Comme expliqué dans nos colonnes ce vendredi, cette cellule aura pour mission d'intervenir en renfort en cas de catastrophes sanitaires dans la zone du Pacifique. Bien que des équipes médicales soient régulièrement envoyées dans la région par le Pays, un constat malheureux s'impose. “Il y a un manque de coordination entre nos équipes et celles sur place, car nous n'avons pas la même langue et pas les mêmes procédures médicales, ce qui entraîne des complications”, a reconnu le ministre.



Consciente de ces difficultés, l'OMS a proposé de former une toute nouvelle équipe médicale d'urgence (EMD) en Polynésie. L'organisation enverra sur place deux personnes pour former les futurs membres de cette unité, qui seront tous des praticiens issus du CHPF, de la Direction de la santé ou du privé. Cette formation, entièrement financée par l'OMS, s'étalera sur une période de 12 à 18 mois. “Grâce à cela, nous serons en mesure d'intervenir efficacement et de manière coordonnée lorsque nos voisins du Pacifique auront besoin de nous. Cela sera également utile chez nous lors de catastrophes naturelles, où nos équipes pourront intervenir avec les techniques irréprochables et calibrées de l'OMS”, ajoute Cédric Mercadal.



Dans le Pacifique, il existe déjà 12 EMD, issues des Fidji, de Papouasie et des Samoa. “Nous serons la première équipe francophone de la région”, s'est également réjoui le ministre.



Devenir membre plein de l'OMS



Au-delà des bénéfices intrinsèques que représente la formation de cette unité, la création de cette EMD est un bon moyen pour le Pays de consolider sa place au sein de l’OMS dans le Pacifique. En effet, actuellement, la Polynésie possède seulement un statut de collaborateur. “On veut désormais monter en qualité au sein de l’Organisation mondiale de la santé. C’est une vrai politique publique”, explique le ministre. “À l’issue de cette formation, nous allons passer membre associé, le même statut que la Nouvelle-Calédonie. On a déjà eu cette garantie auprès de l’OMS. Seulement, à terme, notre objectif est de devenir un membre à part entière de l’OMS”. “La création de cette EMD montre justement notre implication et notre envie d’adhérer au processus mondial de la santé”, ajoute-t-il. Ce dernier statut permettrait à la Polynésie d’être active auprès de l’organisation au niveau du Pacifique. Le pays serait reconnu sur le plan de la santé mais obtiendrait également le droit de vote pour élire les représentants de l’OMS dans le Pacifique.