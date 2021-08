Avec "Ta'u Tama", Vaiteani chante son engagement

TAHITI, le 30 août 2021 - Ta’u Tama, le nouveau single des Vaiteani sort ce mardi 31 août. Il fait partie du projet musical et cinématographique international Small Island Big Song. Pour le duo polynésien, fier, c’est une manière de s’engager pour la nature.



" Nous espérons que les gens seront touchés par la chanson et son message qui nous invite à prendre soin de la nature et de tous les êtres vivants pour que nos enfants puissent en bénéficier, comme nous et nos ancêtres avant nous ", disent les Vaiteani. Ils insistent sur l’urgence à agir : " Il faut sans attendre mettre en place les changements qui s'imposent pour que nos nouveaux modes de vie et de consommation soient en harmonie avec la nature, qu'ils la respectent et qu'ils la préservent ."



Ces messages sont ceux de Ta’u Tama, leur single (et le clip qui l’accompagne). Il sort ce mardi 31 août dans le cadre du grand projet Small Island Big Song. Le titre est le premier du prochain album Small Island Big Song baptisé "Our Island". Pour accompagner le lancement de Ta’u Tama, les fondateurs de Small Island Big Song disent : " Que dirons-nous à nos enfants si nous ne parvenons pas à protéger notre planète ? "



"Si l’océan se noie"



Luc, du duo tahitien Vaiteani, a écrit cette chanson pour Tehau, leur nouveau-né, à propos de ses préoccupations sur le monde qui attend les générations futures. Ensemble, Luc et Vaiteani explorent leur amour pour leur fils et évoquent la nature de Tahiti. Ils craignent que Tehau ne puisse la voir un jour dans toute sa splendeur : " Si l’océan se noie à cause de moi (…) que dirais-je à mon fils ? " puis : " Si les requins disparaissent à cause de moi, si le reef s’assombrit, que dirais-je à mon fils ? " et enfin : " Si les glaciers souffrent de la chaleur, si mon île sombre, que dirais-je à mon fils ? "



D’autres membres de Small Island Big Song ont apporté leur contribution au titre Ta’u Tama. Il y a un chant autochtone Amis de Putad de Taïwan, le rythme du Sega mauricien d'Emlyn, une chorégraphie de Sauljaljui de Taïwan et de Poemoana de Tahiti, le Valiha de la légende musicale Malgache Sammy et le rythme de Papouasie-Nouvelle-Guinée du maître batteur Airileke. Selina Leem a terminé la chanson avec une citation de son discours lors de la plénière de clôture de la COP21 en tant que plus jeune oratrice : " Si c'est l'histoire de notre île, c'est l'histoire du monde entier."



Une déclaration musicale



Small Island Big Song est un projet de musique, de films et de concerts mettant au-devant de la scène des musiciens de 16 nations insulaires des océans Pacifique et Indien. Ils créent une déclaration musicale contemporaine d'une région située en première ligne des défis culturels et environnementaux. Ce projet est né sous l’impulsion de la productrice taïwanaise BaoBao Chen et du producteur de musique et cinéaste australien Tim Cole en 2015. Pendant quatre ans, ils ont enregistré et filmé des musiciens chez eux. Ils ont sorti un album qui a été primé, réalisé un long métrage ainsi que des programmes de sensibilisation et organisé un concert.



Les artistes impliquer ont fait le choix de maintenir la voix culturelle de leur peuple, de chanter dans leur langue et de jouer les instruments de leur pays. Ils explorent les liens culturels et les préoccupations communes des grands océans grâce au roots-reggae, beats, grunge, ambient, folk. L’aventure se poursuit, elle n’est pas finie.