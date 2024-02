Avant Nat, les cordages sont proches de la rupture de stock dans plusieurs magasins

Tahiti, le 7 février 2024 – Avec la dépression Nat qui touche la Polynésie, de nombreux Polynésiens ont entrepris de renforcer leur toiture. Ce sont les cordes qui sont les plus sollicitées par les habitants pour tenter de protéger leur maison du vent et des intempéries. À tel point que certains magasins de bricolage se retrouvent proches de la rupture de stock.



Avec l'approche de la dépression tropicale Nat, qui a d'ailleurs été déclassée en modérée ce mercredi matin par le haut-commissariat et Météo-France, les Polynésiens s'organisent et tentent de renforcer leur maison et leur toit. En effet, sur la plupart des maisons, on peut apercevoir des sangles, des cordes et même des bâches qui serviront de dernier rempart face aux futures rafales de vent. Nicole est l'une d'entre eux. Depuis deux jours, cette retraitée, qui a connu les cyclones Veena en 1983 et Oli en 2010, s'affaire pour solidifier le toit de son habitation fait de tôle. “C'était sûr que cette année, nous allions y avoir droit. Avec ces chaleurs... En plus, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de cyclone. Il fallait s'y attendre”, nous explique-t-elle en rangeant les dernières babioles qui jonchent sa terrasse. “Depuis ce week-end, j'essaie de protéger ma toiture, la maison est vieille. Si je peux éviter d'être réveillée pendant la nuit et voir mon toit s'envoler, ça m'arrange !”, rigole-t-elle. “J'ai tout renforcé, j'ai même attaché mes gouttières”, ajoute la retraitée. Haut du formulaire

Les cordes presque en rupture de stock



Et Nicole n'est pas la seule à renforcer sa maison. Dans les magasins de bricolage, on remarque que les ventes de cordes explosent. “Il y a énormément de cordes vendues, les gens attachent leur toit, c'est normal. On est quasiment en rupture”, nous indique-t-on à Hyper Brico Papeete. Même constat dans le magasin de Punaauia. “Depuis l'annonce de la dépression, il y a sûrement eu une crise de panique, car on a vraiment eu beaucoup de monde ce week-end, et principalement pour des cordes”, explique Micheline, la directrice.



Outre les cordes, les paniers des clients des magasins de bricolage sont également remplis de bâches, de contreplaqués ou de vis et d'attaches. “On vend beaucoup de quincaillerie également, de fixations, de chevilles, de crochets, ce genre de choses. Mais aussi des groupes électrogènes. Tout ce qui peut servir quand il y a une dépression”, explique de son côté Jérôme, le directeur de ACE à Fare Ute. “On voit aussi des gens passer avec des tronçonneuses pour élaguer les arbres”, ajoute également la direction de Mr.Bricolage à Faa'a.

Bien attacher sa toiture Lors de tempêtes, dépressions ou cyclones, il est important de bien protéger sa toiture pour éviter notamment l'envol et la casse, mais également les infiltrations d'eau, surtout lorsque les toits sont en tôle. Pour cela, il suffit de tendre une corde le long de la toiture, en s'assurant d'utiliser des barres dans les angles, et de fixer ensuite le cordage solidement au sol. N'oubliez également pas de bien fixer les gouttières. Il est aussi recommandé de resserrer les joints entre le toit et l'ossature principale de la maison. En outre, il est important de s'assurer que les évacuations d'eaux aux abords des habitations sont bien dégagées d'éventuelles feuilles ou racines, d'élaguer les arbres de vos jardins et de rentrer à l'intérieur tout objet susceptible de s'envoler.

Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 7 Février 2024 à 14:39 | Lu 264 fois