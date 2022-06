Avant Miss Tahiti, les candidates ont passé le grand oral

Tahiti, le 21 juin 2022 – Lundi les candidates au titre de Miss Tahiti 2022 passaient le grand oral, une épreuve redoutée car elle compte pour 50% de la note finale. Elles n’avaient que 15 minutes chacune pour convaincre le jury composé de neuf personnalités publiques et de membres du comité organisateur. Un premier passage en maillot de bain a conclu l’après-midi.



L’ambiance était plutôt à la détente lundi après-midi, en coulisses du grand oral de Miss Tahiti, qui se tenait dans la salle Hibiscus de l'hôtel InterContinental. Après être passées entre les mains expertes du staff maquillage et coiffure, la plupart des candidates au titre ont choisi de vaincre le stress de l’attente en plaisantant entre copines, parfois accompagnées d’un instrument de musique, tandis que d’autres ont préféré mettre ce temps à profit pour des révisions de dernière minute.



L’enjeu était bien de taille. Cette épreuve est en effet la plus importante de l'aventure, car elle compte pour 50% de la notation finale. Les candidates y sont évaluées sur leur personnalité et leurs valeurs, mais aussi sur leurs connaissances de l’actualité et leur culture générale. Elles n’ont qu’une quinzaine de minutes pour s’attirer les faveurs des membres du jury, qu’elles rencontrent chacune à leur tour, à huis-clos.



"Tous les ans, le jury du grand oral est composé de neuf personnalités publiques, qui seront également là le soir de l’élection, et de membres du comité organisateur dont le rôle est davantage de noter l’assiduité des candidates, leur comportement…", explique Leiana Faugerat, directrice de la société Miss Tahiti. Ces "VIP" sont issus du monde de la mode avec Alberto Vivian ou de la culture avec Tumata Robinson, mais on y retrouve également d’anciennes Miss, Matahari Bousquet en tête, mais aussi Ravanui Teriitaumihau ou encore la présentatrice Tiga, qui a fait ses premiers pas dans le milieu télévisuel à la suite de l’élection de Miss France 2006 dont elle a été première dauphine. Parmi les personnalités du petit écran, la présence remarquée de la journaliste Lucile Guichet a sans doute permis de tester les candidates sur leurs connaissances de l’actualité récente du fenua.



Un échange au feeling



Les questions n’étant pas préparées à l’avance, le jury échange au feeling avec les jeunes femmes avant de leur attribuer une note sur 20 selon une grille précise, sous l’œil attentif d'un huissier de justice. L’exercice semble donc particulièrement intimidant, mais les premières candidates à s’y être essayé en sont sorties plutôt "satisfaites". "Je me suis sentie à l’aise, il y avait beaucoup de bienveillance", confie l’une d’entre elles. "Le jury a vraiment cherché à nous connaître en tant que femme, c’était un bel échange." Une seconde poursuit : "J’avais quelques appréhensions au début, j’étais stressée. Mais tout compte fait, cela s’est bien passé. Les questions étaient très variées et bien ciblées, parfois même déstabilisantes. Et maintenant que le plus gros est fait, je vais me concentrer sur le jour J."



C’est donc dans trois jours que se tiendra la soirée d’élection à la mairie de Papeete, présentée par Hinarere Taputu et Édouard Malakai. Le thème cette année : la vahine. Une soirée lors de laquelle quatre légende de la beauté polynésienne seront mises à l'honneur : la danseuse Madeleine Moua, qui a réinventé le ‘ori tahiti, la couturière Augustine Leou, créatrice des robes pomare et purotu, l’actrice Reri Chevalier, l’une des premières à avoir gravi les marches du Festival de Cannes, et enfin la première Miss Tahiti, élue en 1960, Teura Bauwens. Une soirée riche en glamour, dont les places dîneurs sont d’ores et déjà toutes vendues. Mais il reste encore quelques places en tribune pour pouvoir soutenir les candidates, en plus du vote SMS qui, lui, compte pour 25 % de la note finale.



​Leiana Faugerat, directrice de la société Miss Tahiti : "L’ambiance est plus compétitive cette année" Quel est l’enjeu de ce grand oral ?



"Cette épreuve a lieu tous les ans, quelques jours avant la soirée d’élection. Elle compte pour 50% de la note finale, auxquels on ajoute 25 % de notation par les membres du jury lors de la soirée d’élection et 25 % pour les votes du public via les SMS. Donc l’enjeu est vraiment important. Les candidates sont également évaluées sur leur physique lors de cette épreuve car le grand oral se conclut par un passage en maillot de bain."



C’est donc une épreuve redoutée… Comment l’appréhendent les candidates de cette année ?



"Comme tous les ans, elles la redoutent. Et je les trouve même plus tendues cette année, on sent que l’engouement est différent, que leurs familles sont derrière elles. Ça se ressent aussi sur les réseaux sociaux. L’ambiance est plus compétitive."



​Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021 et coach des candidates : "C’est une très belle promo, la tâche va être difficile" Comment prépare-t-on les candidates au grand oral ?



"Il s’agit plus d’un travail personnel de chacune, en suivant quotidiennement l’actualité par exemple. Moi, je les accompagne, je partage avec elles mon expérience en tant que candidate et Miss. Je ne suis pas seule à le faire bien sûr. Vendredi dernier, le comité avait organisé un oral blanc pour les mettre en situation et pouvoir relever les points à améliorer."



Que penses-tu des candidates cette année ?



"Je trouve que c’est une très belle promo, de mon avis et de celui de mon entourage. Je suis bien contente de ne pas être jugée cette année car la tâche va être difficile. Les quatre places du podium sont chères ! On a déjà une candidate classée dans le quatuor final suite à la soirée de gala. À l’issue de ce grand oral, on va avoir un premier classement qui va se peaufiner lors de la soirée d’élection."



​Pratique Soirée d’élection vendredi 24 juin à 18 heures dans les jardins de la mairie de Papeete

Billetterie sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute

Vote SMS au 7588 : envoyez MISS TAHITI (espace) + n° de candidate









Rédigé par Lucie Ceccarelli le Lundi 20 Juin 2022 à 20:02 | Lu 447 fois