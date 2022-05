Aux assises, l'accusé face à ceux qui l'accablent

Tahiti, le 24 mai 2022 – Au deuxième jour du procès d'un jeune de 21 ans, accusé d'avoir donné un coup de pied mortel à un homme le 13 décembre 2019 à Moorea, les témoins ont défilé à la barre. Confronté à deux d'entre eux qui ont toujours déclaré qu'ils l'avaient vu porter le coup mortel, l'accusé a continué à nier les faits.



Vives tensions mardi matin au procès d'un homme de 21 ans, jugé depuis lundi pour avoir donné un coup de pied mortel à un quinquagénaire dans la soirée du 13 décembre 2019 à Papetoai. Alors que l'accusé a toujours nié les faits, les deux témoins oculaires du drame ont défilé à la barre en dénonçant les pressions quotidiennes qu'ils subissent de la part de la famille de l'intéressé. La présidente de la cour d'assises a d'ailleurs rappelé à l'auditoire que la justice n'accepterait pas que ces témoins, cruciaux dans le cadre de cette affaire, fassent l'objet de pressions.



Selon ces deux témoins oculaires entendus mardi, un homme et une femme qui se trouvaient en face de l'endroit où la victime avait été frappée, c'est donc bien l'accusé qui avait traversé la route en courant vers le quinquagénaire pour lui asséner un violent coup de pied au visage. Interrogé sur ses relations avec ces témoins avant les faits, l'accusé a indiqué qu'il n'y avait jamais eu aucun problème entre eux. Également questionné sur les raisons pour lesquelles ces gens auraient souhaité le mettre en cause en mentant, le jeune homme a répondu qu'il n'avait aucune explication.



Entendus à leur tour, les autres témoins du dossier –membres de la famille de l'accusé– ont tous affirmé que leur proche n'avait rien à voir dans cette affaire en modifiant les déclarations qu'ils avaient pu faire après les faits, ou en affirmant qu'ils ne se souvenaient plus. Le procès doit s'achever demain avec l'exposition de la reconstitution qui risque d'être mouvementée. Selon la défense, de l'endroit où se trouvaient les deux témoins oculaires, il était impossible de distinguer l'accusé avec précision alors qu'il faisait nuit lors de l'agression.