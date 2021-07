Aux Marquises, départ des délégations après la visite présidentielle

Hiva Oa, le 27 juillet 2021 - Après l'effervescence des festivités pour la venue du président de la République Emmanuel Macron, et un doublement de sa population pendant quelques jours, le calme est revenu à Hiva Oa. Dès lundi, après le départ du chef de l'État, les infrastructures ont été démontées et les diverses délégations de l'archipel ont peu à peu rejoint leurs îles respectives.



Après la visite du président de la République, Emmanuel Macron, à Hiva Oa, la population de l'île qui lui a réservé un accueil exceptionnel, tire un bilan positif de cette venue historique. Rien n'avait été laissé au hasard pour l'événement qui a impliqué une logistique impressionnante.

C'est à partir de jeudi dernier que les choses ont commencé à se préciser avec l'arrivée très remarquée du bateau de la flottille administrative, le Tahiti Nui, qui emportait dans ses soutes les tribunes et les chaises nécessaires aux festivités prévues au stade de Atuona ainsi que les premières délégations. Dès leur arrivée, danseurs, chanteurs et musiciens ont participé aux séances de répétition afin que le spectacle donné en l'honneur du Président soit une réussite. C'est également jeudi que les renforts de gendarmerie sont arrivés par un vol spécial affrété par l'armée de l'air. Pas moins d'une quarantaine de fonctionnaires ont débarqué du Casa afin d'assurer la sécurité d'Emmanuel Macron.



Dès vendredi de nombreux stands de kaikai proposaient des spécialités marquisiennes au Tohua Papa Nui et le public, venu nombreux, n'a pas manqué d'en profiter. Des artisans présentaient leurs produits au Tohua Pepeu : sculptures, miel et artisanat local ont eu un vif succès. Il faut signaler que durant ce week-end un peu prolongé, la population de l'île a pratiquement doublé. D'un avis général cette visite a été une réussite et le spectacle donné dimanche soir était d'une qualité exceptionnelle.



À partir d'hier matin, toutes les infrastructures mises en place ont été démontées et acheminées au port de Tahauku afin d'être ramenées à Papeete après avoir raccompagné les différentes délégations dans leurs îles respectives. Ce matin, un premier voyage était au départ dès huit heures à destination de Nuku Hiva, danseurs et chanteurs n'ont pas manqué d'effectuer une dernière danse du cochon sur le quai du port, au grand étonnement de quelques touristes présents sur place. Le village de Atuona a maintenant retrouvé son calme et la population a pu reprendre ses activités quotidiennes après ces quelques jours pas comme les autres.