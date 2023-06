Aux Etats-Unis, un bambin de 2 ans tue par balle sa mère, enceinte de 8 mois

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 21/06/2023 - Dans l'Etat américain de l'Ohio, un enfant de 2 ans a accidentellement tué sa mère, enceinte de 8 mois, en lui tirant dans le dos avec un pistolet chargé et non rangé, a rapporté la police locale.



Laura Ilg, âgée de 31 ans, a appelé les secours dans l'après-midi du 16 juin, expliquant avoir été touchée à son domicile de Norwalk par une balle tirée par son fils, a précisé le commissaire David Smith à des médias locaux.



"Elle a expliqué qu'elle était à 33 semaines de grossesse et que son enfant de 2 ans lui avait accidentellement tiré dans le dos avec une arme à feu", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision News 5 Cleveland, filiale d'ABC.



Malgré l'intervention rapide des secours, la jeune femme est décédée à l'hôpital et l'enfant qu'elle portait n'a pas pu être sauvé, a précisé le responsable de la police.



Encore consciente à l'arrivée des policiers, elle avait expliqué que son fils avait réussi à pénétrer dans la chambre parentale, habituellement fermée à clé, alors qu'elle faisait une lessive, et avait commencé à jouer avec l'arme.



La police a aussi retrouvé un pistolet de 9 mm sur la table de chevet ainsi que deux autres armes à feu chargées.



Le mari de la victime, absent lors du drame, a indiqué à la police que les armes lui appartenaient, selon les médias locaux.



Cette tragédie est la dernière d'une longue série aux Etats-Unis, pays comptant 400 millions d'armes à feu pour quelques 330 millions d'habitants.



En mars, une fille de 3 ans a accidentellement tué sa soeur de 4 ans avec un fusil, près de Houston (Texas), et ce malgré la présence de cinq adultes, dont leurs parents, dans la maison.



Environ 40% des ménages américains possèdent des armes à feu, dont une grande partie ont des enfants, selon le Pew Research Center.



Et moins de la moitié de ces ménages conservent leurs armes de manière sécurisée, selon une étude de l'université Johns Hopkins University.



Le drame de Norwalk a eu lieu malgré la présence de dispositifs de sécurité, a indiqué le chef de la police de Norwalk, qui a exhorté les personnes possédant des armes à feu à multiplier les précautions, en utilisant notamment "des cadenas, des coffres forts", et à "au moins laisser (les armes) déchargées".