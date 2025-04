Australie: vagues gigantesques, six personnes meurent noyées

Sydney, Australie | AFP | dimanche 19/04/2025 - Un pêcheur qui se trouvait sur des rochers est mort dimanche près de Sydney après avoir été emporté par la houle, portant à six le nombre de noyades survenues au cours du weekend de Pâques en Australie, où de gigantesques vagues déferlent sur la côte est.



Les services d'urgences ont tenter de secourir deux personnes emportées alors qu'elles étaient en train de pêcher sur la plage de Wattamolla, mais l'une d'elles n'a pas pu être ranimée, a indiqué la police de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) dans un communiqué. Le deuxième pêcheur, un garçon de 14 ans, se trouve dans un état stable à l'hôpital.



Samedi, la houle, qui atteignait 3,5 mètres par endroits, a emporté un autre pêcheur dans le sud de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.



Trois personnes s'étaient déjà sont noyées vendredi en Nouvelle-Galles du Sud, tandis qu'une femme est décédée près de Melbourne (sud-est).



Par ailleurs, deux personnes sont portées disparues en mer depuis vendredi, l'une au large de Sydney et l'autre au large de Melbourne, et les recherches se poursuivent pour tenter de les retrouver.



Surf Life Saving Australia (SLSA) avait émis un avertissement jeudi, indiquant que de fortes houles créeraient des conditions de surf dangereuses le long des côtes des Etats de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria.

