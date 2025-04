Australie: une cérémonie commémorative perturbée par un néo-nazi

ydney, Australie | AFP | vendredi 24/04/2025 - Une cérémonie de commémorations de l'Anzac Day en Australie, en l'honneur des anciens combattants, a été brièvement interrompue vendredi à Melbourne par des huées provoquées par un militant néo-nazi, selon le ministre des Anciens combattants.



Des huées ont perturbé la célébration à l'aube, de la part de "quelqu'un qui est un néo-nazi connu", a affirmé le ministre australien des Anciens combattants Matt Keogh sur la radio nationale ABC.



"Franchement, lorsque nous nous réunissons pour l'Anzac Day, nous commémorons certains de ces soldats qui sont tombés dans une guerre menée contre ce genre d'idéologie haineuse", a-t-il confié.



"Et donc c'était complètement irrespectueux, et ce n'est pas quelque chose qui est le bienvenu dans les commémorations de l'Anzac Day, jamais", a-t-il poursuivi.



L'Anzac Day commémore chaque année le 25 avril en Australie et Nouvelle-Zélande la sanglante bataille des Dardanelles, lors de la Première guerre mondiale en 1915.



Face à des forces ottomanes soutenues par les Allemands, plus de 10.000 soldats australiens et néo-zélandais ont été tués.



Cet épisode meurtrier de la Première Guerre mondiale a contribué à forger les identités de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en tant que nations indépendantes.



Le ministre australien de la Défense Richard Marles a ajouté que l'incident était "terrible" et "déplorable", mais qu'il ne méritait pas plus d'attention.



"C'est une journée pour rendre hommage à ceux qui ont porté l'uniforme de notre nation", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Channel Nine.



Le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié plus tard dans la journée cette perturbation d'"acte de basse lâcheté en un jour où nous honorons le courage et le sacrifice".



"Ce qui s'est passé n'a pas sa place en Australie. La perturbation de l'Anzac Day est un acte de mépris et les responsables doivent faire face à la pleine force de la loi", a-t-il déclaré à la presse à Canberra.



La police de l'Etat de Victoria a demandé à un homme, dont elle n'a pas révélé l'identité, de quitter l'événement. Celui-ci a néanmoins été interrogé "pour comportement offensant", a déclaré un porte-parole dans un communiqué.



L'incident a eu lieu à quelques jours des élections législatives du 3 mai en Australie.



Au pouvoir depuis 2022, le Parti travailliste (centre-gauche) du Premier ministre Anthony Albanese est au coude-à-coude dans les sondages avec les conservateurs menés par Peter Dutton, qui souhaite réduire l'immigration et revenir sur l'interdiction du nucléaire.