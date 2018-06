Australie: une Sud-coréenne retrouvée saine et sauve six jours après une chute en montagne

Sydney, Australie | AFP | vendredi 07/06/2018 - Une touriste sud-coréenne de 25 ans a été retrouvée jeudi "en bonne santé", malgré six jours passés sans manger à des températures inférieures à 10 degrés, après une chute dans un ravin depuis le sommet d'une montagne en Australie, ont déclaré les autorités.



"Selon toutes les données connues, dont celles de la police, c'est une première pour quelqu'un dans ces conditions, avec des températures qui sont tombées en dessous de 10 degrés" celcius, a déclaré Hannah Gaulke, le médecin qui s'est occupé de Joohee Han.

Pour les sauveteurs, les chances de survie de Joohee Han étaient "presque nulles" dans cet environnement inhospitalier.

Après avoir été hélitreuillée et placée en sécurité, la touriste de 25 ans, qui ne souffre que de blessures mineures, a été transférée dans un hôpital local.

Mme Han avait disparu le 1er juin, après avoir dit à ses amis qu'elle allait escalader le Mont Tyson, dans le bush au sud de Cairns, dans l'Etat du Queensland (nord-est), a dit la police.

Elle n'a été portée disparue que mercredi. La police, les soldats et les équipes d'urgence ont alors lancé les recherches et jeudi, ils ont retrouvé Mme Han coincée dans un ravin profond près une chute d'eau.

Elle a indiqué aux sauveteurs qu'elle avait glissé alors qu'elle prenait des photos. Après la chute, elle est restée inconsciente plusieurs heures.

"Elle a réussi à trouver de l'eau courante qui tombait le long de la paroi rocheuse du ravin (...). Elle n'avait pas de nourriture du tout", a expliqué Hannah Gaulke.

"Elle n'avait que très peu de matériel de survie et, pour cette période, ses chances de survie étaient presque nulles, a-t-elle dit.