Australie: un randonneur survit pendant deux semaines en cueillant des baies

Sydney, Australie | AFP | mercredi 08/01/2025 - Un jeune randonneur perdu dans les Alpes australiennes a réussi à survivre pendant près de deux semaines en se nourrissant de baies sauvages et de deux barres de céréales, a indiqué la police jeudi.



Hadi Nazari, un étudiant de 23 ans, a raté un rendez-vous avec des amis le 26 décembre sur un sentier exigeant dans la région du Mont Kosciuszko, le point culminant de l'Australie (2.228 m) au sud-ouest du pays, parce qu'il s'était arrêté pour prendre des photos.



Il n'a été récupéré par un hélicoptère de la police que mercredi soir, quasiment deux semaines plus tard, après que des randonneurs l'ont entendu appeler à l'aide.



"Il a pu s'hydrater grâce aux cours d'eau et aux ruisseaux là-haut dans les hautes terres, et a également cherché des baies", a raconté le surintendant de police Andrew Spliet jeudi.



"Il a vu un refuge là-haut, où il y avait deux barres de muesli. Et c'est à peu près tout ce qu'il a mangé ces deux dernières semaines", ajouté le policier à la chaîne de télévision nationale ABC.



Le sentier emprunté, à travers les "Snowy Mountains" (Montagnes enneigées) est l'un des plus difficile du pays, avec une végétation épaisse, des vents forts et des températures basses la nuit, y compris l'été.