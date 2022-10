Australie: un procès retentissant pour viol présumé brusquement clos pour vice de procédure

Sydney, Australie | AFP | jeudi 26/10/2022 - Le procès d'une affaire de viol présumé au sein du Parlement australien, qui avait déclenché des manifestations à l'échelle du pays, s'est brusquement achevé jeudi en raison d'un vice de procédure.



En 2021, Brittany Higgins a rapporté avoir été violée par Bruce Lehrmann, dans le bureau d'une ministre à l'issue d'une soirée arrosée aux premières heures du 23 mars 2019, ce que nie l'accusé, âgé de 27 ans. L'affaire avait fait la Une des médias australiens.



Bruce Lehrmann, ex-collaborateur politique au sein de l'ancien gouvernement australien de centre-droit, a nié et plaidé non coupable.



Alors que les jurés - huit femmes et quatre hommes - délibéraient depuis cinq jours, la présidente de la Cour suprême locale Lucy McCallum les a finalement récusés et a constaté un vice de procédure sur un détail.



Selon Mme McCallum, un document interdit, en l'occurrence un article universitaire sur les agressions sexuelles, a été découvert dans le dossier d'un juré.



"Parfois, il y a un incident qui entraîne l'échec d'un procès, ce qui s'est produit ici", a expliqué Mme McCallum.



Un nouveau procès pourrait avoir lieu en février.



Après son éclatement, l'affaire avait provoqué des manifestations dans le pays et plusieurs enquêtes, dans le sillage du mouvement mondial #MeToo.



L'ancienne ministre de la Défense Linda Reynolds avait qualifié son ancienne collaboratrice de "sale menteuse", avant de "regretter profondément" ses propos, avait affirmé l'ex-Premier ministre australien Scott Morrison en mars 2021.



Début octobre, au début du procès, la plaignante avait témoigné d'une culture de soirées d'ivresse au coeur de la vie politique australienne.



Cinq enquêtes ont également eu lieu et abouti à une dénonciation cinglante du sexisme ambiant de la sphère politique du pays.



Deux ministres de l'ancien gouvernement conservateur ont par ailleurs été appelés comme témoins lors du procès.