Australie: un mois de prison pour ne pas être resté confiné à l'hôtel

Sydney, Australie | AFP | mercredi 14/04/2020 - Un Australien qui devait rester 14 jours en quarantaine dans un hôtel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 devra passer un mois derrière les barreaux pour avoir enfreint cette obligation de confinement, a annoncé mercredi la police.



C'est le premier Australien condamné à de la prison ferme en vertu des dispositions prises contre le nouveau coronavirus.

Jonathan David, 35 ans, a été condamné mercredi par un tribunal de Perth, dans l'ouest de l'Australie, à six mois et demi de prison, dont un ferme, pour s'être échappé au moins deux fois de la chambre d'hôtel où il devait rester confiné deux semaines.

Il avait été arrêté au début du mois après avoir emprunté une issue de secours de l'hôtel, selon la police d'Australie occidentale.

Il a affirmé au tribunal qu'il était sorti la première fois pour aller chercher à manger, et la deuxième pour aller voir sa compagne à Armadale, en banlieue de Perth, rapporte la chaîne Seven News.

En empruntant l'issue de secours, il a réussi à échapper à la surveillance des employés de l'hôtel, mais son escapade a été filmée par les caméras de sécurité, selon la police.

M. David était tenu de s'isoler 14 jours à partir de fin mars, quand il était arrivé à Perth en provenance de l'Etat du Victoria.

S'il était demeuré dans sa chambre d'hôtel, il aurait été libre lundi, mais il devra désormais patienter un mois en prison, et s'acquitter d'une amende de plus de 2.000 dollars australiens (1.160 euros).