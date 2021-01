Australie: un homme retrouvé après avoir disparu 18 jours dans le bush

Brisbane, Australie | AFP | dimanche 24/01/2021 - Un homme qui avait disparu depuis plus de deux semaines en plein bush australien a été retrouvé vivant dimanche, après avoir apparemment survécu "en buvant l'eau d'un barrage et en mangeant des champignons", a annoncé dimanche la police.



Robert Weber, âgé de 58 ans, a été retrouvé dimanche matin près d'un barrage par un propriétaire local, après avoir été été vu pour la dernière fois le 6 janvier sortant d'un hôtel de Kilkivan, à environ 200 kilomètres au nord de Brisbane.



Selon la police du Queensland, le véhicule de M. Weber s'était enlisé sur une route qu'il ne connaissait pas. "Il est resté près de sa voiture avec son chien pendant trois jours avant de se trouver à court d'eau", a précisé la police dans un communiqué.



"Il est parti à pied et s'est perdu puis est resté près d'un barrage où il a survécu en dormant par terre, buvant l'eau du barrage et mangeant des champignons", poursuit le communiqué.



Des recherches aériennes et terrestres avaient été suspendues au bout d'une semaine à passer au peigne fin "une zone dense de bush, de rivières, de barrages et de terrain escarpé par temps pluvieux".



Robert Weber a été hospitalisé "souffrant de l'exposition aux éléments mais sain et sauf", selon la police. Son chien n'a pas été retrouvé.