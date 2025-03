Australie: un adolescent armé monte à bord d'un avion, des passagers le maîtrisent

Sydney, Australie | AFP | jeudi 06/03/2025 - Un adolescent armé d'un fusil est monté à bord d'un avion de ligne sur un aéroport proche de Melbourne en Australie, avant d'être maîtrisé par l'équipage et des passagers.



Le jeune homme de 17 ans a pu pénétrer jeudi sur le tarmac de l'aéroport d'Avalon grâce à une ouverture dans le grillage du site, puis s'est dirigé jusqu'à l'avion où se trouvaient environ 160 passagers.



"En s'approchant, il est monté par la passerelle avant jusqu'à l'avant de l'appareil", a décrit à la presse un responsable de la police, Michael Reid. "A ce moment-là, les passagers ont reperé qu'il portait un fusil et trois passagers l'ont maîtrisé", a ajouté le policier.



Personne n'a été blessé et le garçon a été placé en garde à vue.



Il était auparavant inconnu des services de police et semble avoir agi seul. La police a pris contact avec des enquêteurs antiterroristes mais à ce stade, son mobile n'est pas connu.



"Des munitions ont été trouvées avec le fusil", a ajouté M. Reid.



L'avion, opéré par la filiale à bas coût de la compagnie australienne Qantas, devait rallier Melbourne à Sydney.



"Il ne fait aucun doute que cela aurait pu occasionner un moment particulièrement terrifiant pour les passagers", a souligné M. Reid, tout en rendant un hommage appuyé à "la bravoure de ces passagers qui ont été capables de maîtriser ce garçon".



Il est "très préoccupant qu'une personne puisse d'abord violer la sécurité, s'approcher d'un avion, puis éventuellement se retrouver à l'intérieur d'un avion avec une arme à feu", a poursuivi le responsable de la police.



- "Tous embarqués" -



Parmi les passagers qui sont intervenus, Barry Clark, tondeur de mouton dans une ville rurale de Victoria, a raconté à la télévision que l'adolescent était habillé comme une sorte de "technicien". Il semblait être "agité", a-t-il dit sur la chaîne nationale ABC.



"Avant de savoir ce qui se passait, on a vu une arme –un fusil de chasse– et j'ai eu peur qu'il n'y ait des coups de feu", a-t-il raconté.



"Tout ce que j'ai pu faire, c'était écarter l'arme. Puis le maintenir et le jeter au sol jusqu'à ce que la police arrive. On m'a appris dès mon enfance à prendre soin des autres, et nous sommes une famille de sportifs, alors j'avais bon espoir de pouvoir le gérer".



Des images de l'incident diffusées par la chaîne australienne Channel Nine ont montré un garçon en veste verte fluo -une couleur similaire à celle portée par le personnel au sol- immobilisé à terre par un passager et un membre de l'équipage.



Sur l'image, un steward passe à côté, transportant ce qui semble être la crosse d'un fusil.



Un autre passager, identifié par son prénom Woodrow, a dit à ABC s'être jeté dans la mêlée pour aider à plaquer le jeune auteur au sol.



"On avait tous embarqués, j'étais le dernier, assis sur mon siège, j'ai entendu une bagarre et vu le pilote et un autre type qui attrapaient un jeune garçon par sa veste", dit-il.



La compagnie Jetstar a assuré qu'elle travaillait avec la police et les autorités aéroportuaires pour comprendre l'incident : "Cela aurait pu être une sitution très pénible" et "nous sommes sincèrement reconnaissants aux clients qui ont aidé l'équipage à gérer la situation en sécurité", a indiqué son communiqué.



A ce stade, il n'était pas encore établi si l'adolescent a lui-même percé le grillage de sécurité de l'aéroport, ou si le trou était déjà là avant.