Australie: sept blessés dans un accident de montgolfière

Melbourne, Australie | AFP | jeudi 07/02/2018 - Sept personnes ont été blessés jeudi à l'aube dans un accident de montgolfière en Australie et ont été hospitalisées pour des blessures au dos et diverses fractures, ont annoncé les autorités.



"Sept personnes ont été prises en charge et transportées à l'hôpital par les ambulanciers du service d'urgence de l'Etat de Victoria après l'atterrissage brutal d'une montgolfière à Dixons Creek ce matin", ont annoncé les responsables des services d'urgence.

Dixons Creek se trouve à environ 60 kilomètres au nord de Melbourne, dans le sud-est de l'Australie.

"Les ambulanciers ont été appelé peu après 07h00 (heure locale), et ont pris en compte un total de 16 personnes", ont précisé les responsables.

Les blessés, pour la plupart des sexagénaires, dont les identités n'ont pas été publiées, étaient tous dans un état stable.

La presse locale rapporte que certains d'entre eux ont été jetés hors de la nacelle lorsque la montgolfière a tenté de se poser après avoir été secouée par des vents violents.

Damian Crock, porte-parole des opérateurs de montgolfière de l'Etat de Victoria, a déclaré au journal Melbourne Age avoir parlé au pilote, qui aurait "rencontré un changement inattendu de la direction du vent vers le sud-ouest", entraînant un "atterrissage brutal dans des conditions difficiles".