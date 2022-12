Australie: pas de nouveau procès dans l'affaire du viol présumé au Parlement

Sydney, Australie | AFP | vendredi 01/12/2022 - L'affaire de viol présumé au sein du Parlement australien, qui avait déclenché des manifestations dans le pays, ne fera pas l'objet d'un procès par crainte de ses éventuelles conséquences sur la santé mentale de la plaignante, a déclaré vendredi le parquet.



"Le traumatisme continu associé aux poursuites présente un risque significatif et inacceptable pour la vie de la plaignante", a estimé le procureur Shane Drumgold. "J'ai pris la difficile décision qu'il n'est plus dans l'intérêt public de poursuivre une action en justice car cela constitue un risque pour la vie de la plaignante".



Brittany Higgins, une ex-collaboratrice du gouvernement, avait rapporté en 2021 avoir été violée par Bruce Lehrmann, dans le bureau d'une ministre à l'issue d'une soirée arrosée en mars 2019, ce que nie l'accusé, âgé de 27 ans.



L'affaire, révélée par les médias, avait provoqué des manifestations et plusieurs enquêtes, dans le sillage du mouvement mondial #MeToo.



En octobre, le procès s'était ouvert devant un tribunal de Canberra mais il s'était brusquement clos fin octobre pour vice de procédure. Un huissier de la salle d'audience avait découvert, dans le dossier d'un jury, un document interdit, en l'occurrence un article universitaire sur les agressions sexuelles.



La révélation de cette affaire avait suscité un tollé en Australie et sa classe politique avait été mise en cause pour son sexisme.



M. Drumgold a déclaré que la plaignante, après avoir rapporté les faits, avait fait l'objet d'un niveau de mauvais traitements sans précédent.



"Mme Higgins a fait face à un niveau d'attaques personnelles que je n'avais jamais vu en plus de 20 ans de carrière", a-t-il ajouté, soulignant son "courage" et sa "dignité". Il a dit espérer "que cela va maintenant cesser et que Mme Higgins pourra guérir".



Après la brusque décision de clore le procès, Mme Higgins avait, en larmes, pris la parole à l'extérieur du tribunal, affirmant avoir "dit la vérité, même si elle était inconfortable ou peu flatteuse pour le tribunal".



"J'ai choisi de parler. De parler et de partager mes expériences avec d'autres", avait-elle souligné. Bruce Lehrmann "n'a jamais fait face à une seule question au tribunal concernant son histoire et les accusations criminelles".



Bruce Lehrmann, ex-collaborateur politique au sein de l'ancien gouvernement australien de centre droit, a nié toutes les accusations et plaidé non coupable pour l'accusation de rapport sexuel sans consentement.