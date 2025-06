Australie: mission de sauvetage pour une baleine enchevêtrée dans une corde

Sydney, Australie | AFP | lundi 08/06/2025 - Des équipes de sauvetage ont parcouru la côte est de l'Australie lundi pour trouver et libérer une baleine à bosse en détresse emmêlée dans une corde.



Des images aériennes ont montré la baleine nageant au sud du port de Sydney, traînant une corde attachée à une bouée.



"Il est plus difficile pour la baleine de plonger", a déclaré Pip Jacobs, du groupe de sauvetage des baleines ORRCA.



"C'est fatiguant pour la baleine, d'autant plus qu'elle est en détresse".



L'animal mesure environ huit mètres a indiqué Mme Jacobs, qui précise qu'il est encore "plutôt jeune".



La corde semble s'être enroulée autour de la nageoire pectorale, a-t-elle précisé.



"La façon dont elle se déplace est assez erratique", a déclaré Mme Jacobs à l'AFP. Selon elle, "si les baleines traînent des engins de pêche, cela les empêche de nager librement. Dans le pire des cas, la baleine ne peut ni se nourrir ni nager".



Des équipes de bénévoles et d'experts en sauvetage d'animaux cherchent à localiser la baleine, mais leurs efforts sont entravés par une mer agitée et des vents violents.