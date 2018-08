Australie : les passagers d'un bateau échoué en fuite

Sydney, Australie | AFP | dimanche 26/08/2018 - Un nombre indéterminé de passagers d'un bateau de pêche illégal qui s'est échoué dimanche sur les côtes du nord-est de l'Australie, dans une région infestée de crocodiles, ont pris la fuite, selon les autorités et les médias locaux.



Le bateau a été localisé à proximité de la rivière Daintree, dans le nord de l'Etat du Queensland (nord-est), a indiqué le département des Affaires intérieures.

"Nous pouvons confirmer avoir repéré 11 personnes. La priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être des personnes sur le bateau de pêche", a souligné le département dans un communiqué sans indiquer combien de personnes étaient à bord.

Les autorités n'ont pas précisé si les occupants du bateau étaient des demandeurs d'asile, des migrants clandestins ou des pêcheurs.

Toutefois, selon le Courrier-Mail, quotidien basé à Brisbane (est) et la télévision Channel Seven, les passagers étaient des demandeurs d'asile ou des migrants clandestins. D'après Channel Seven, jusqu'à 40 personnes se trouvaient à bord du bateau.

Un voyagiste local David Patterson a indiqué à la chaîne de télévision ABC avoir vu un bateau vide, constitué de ce qui ressemblait à "de la ferraille chinoise".

Selon lui, d'autres plaisanciers "ont expliqué à la radio que ce bateau était à la dérive" et que "des gens ont été aperçus en train de s'enfuir dans la brousse".

En Australie, les migrants clandestins qui tentent de rejoindre le pays par la mer sont soit renvoyés dans leur pays soit transférés dans des centres isolés situés dans le Pacifique. Les conditions de détention des migrants sont vivement critiquées par les organisations de défense des droits de l'Homme.