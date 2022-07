Australie: le drapeau aborigène hissé au sommet du pont de Sydney

Sydney, Australie | AFP | lundi 10/07/2022 - Le drapeau noir, rouge et jaune des Aborigènes d'Australie a été hissé lundi de façon permanente au sommet du pont emblématique de la baie de Sydney, une victoire pour les communautés indigènes après des années de combat.



Plus de 177.000 personnes ont signé une pétition en ligne pour que le drapeau reste toute l'année sur le fameux ouvrage d'acier de 1.149 mètres de long.



"Voir ce drapeau flotter, cela représente l'égalité, le respect et établit un exemple sur la manière dont l'Australie doit s'unir en tant que nation égalitaire", a salué la militante Cheree Toka.



Jusqu'à présent, le pont était orné des drapeaux de l'Australie et de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.



Le gouvernement local avait accepté d'ériger un troisième mât, tout en soulignant que le projet coûterait 17 millions d'euros et prendrait des années.



Après une vague d'indignation, il a été décidé de remplacer le drapeau de la Nouvelle-Galles du Sud par la bannière aborigène.



Cette population indigène habite l'Australie depuis près de 65.000 ans.



Avec l'arrivée des colons britannique en 1788 ont commencé deux siècles de déchéances de leurs droits et de discriminations.



L'histoire de l'Australie a été marquée par la persécution des peuples indigènes, en commençant par la décimation de la population après la colonisation puis par des politiques telles que le déplacement forcé des enfants.



Mais certains signes montrent une fierté croissante de l'identité aborigène et une tolérance croissante au sein de la société australienne.



Le recensement de 2021 montre que le nombre de personnes s'identifiant comme Aborigène ou Indigènes du détroit de Torrès est en hausse de 25% par rapport au décompte précédent, cinq ans auparavant, soit 812.728 des près de 26 millions d'Australiens.