Australie: la police ouvre l'enquête après une bagarre au Parlement

SYDNEY - La police australienne a ouvert une enquête sur une bagarre au Parlement entre un sénateur et un assistant parlementaire qui a laissé des traces de sang sur les murs.



L'altercation s'est produite mercredi soir et a opposé le sénateur Brian Burston, 70 ans, à un collaborateur de la sénatrice populiste Pauline Hanson.

Après l'incident, M. Burston a montré une coupure sur son pouce et après l'avoir initialement démenti, a reconnu avoir maculé avec son sang la porte du bureau parlementaire de Mme Hanson.

Dans un communiqué, le parlementaire déclare avoir "signalé l'incident de manière exhaustive à la police fédérale australienne" et avoir réclamé une ordonnance lui permettant d'éviter tout contact avec le collaborateur. "Cette affaire est désormais entre les mains de la police", a-t-il dit.

James Ashby, le collaborateur en question, qui a largement aidé Mme Hanson à accroître son influence dans la vie politique australienne, a été interdit de Parlement.

La confrontation, qui a été filmée, s'est produite lorsque M. Burston a accusé Mme Hanson de lui avoir fait des avances sexuelles mal venues durant des années. La sénatrice accusait elle un sénateur anonyme, qui serait M. Burston, de comportement sexuel répréhensible.

Mme Hanson, cheffe du parti One Nation, a balayé les accusations de harcèlement portées contre elle en disant qu'elle avait 64 ans mais qu'elle n'était pas "dans une situation si désespérée".

M. Burston appartenait au One Nation avant d'entrer en conflit avec la sénatrice l'année dernière.

Le Parlement enquête également sur l'incident.