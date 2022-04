Australie: évacuations à Sydney suite à de nouvelles inondations

Sydney, Australie | AFP | jeudi 06/04/2022 - Les autorités australiennes ont ordonné à la population d'évacuer jeudi suite à de fortes pluies à Sydney qui ont provoqué des crues, menaçant les habitations et inondant les routes.



Les habitants des quartiers de Chipping Norton et de Woronora, dans le sud-ouest et le sud de la ville, ont reçu l'ordre d'évacuer jeudi après-midi, tandis que le niveau des rivières montait sous le regard de résidents nerveux.



"Nous avons vu des rafales de pluie exceptionnellement fortes et soudaines qui ont provoqué de brusques et importantes crues dans certaines parties de l'Illawarra", a déclaré Daniel Austin, commissaire adjoint du service d'urgence de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale.



"Nous demandons à la communauté de continuer à être vigilante. Il s'agit d'une situation très dynamique. Ces événements évoluent à une vitesse exceptionnelle."



Les images prises dans la ville la plus peuplée d'Australie montraient des routes transformées en torrents, des voitures en difficulté dans les eaux de crue et des débris dévalant rapidement dans les rivières.



Belinda, résidente de Woronora, a déclaré au diffuseur national ABC que la rivière coulait plus vite qu'elle ne l'avait jamais vu.



"Nos propriétés sont assez hautes donc il n'y a pas beaucoup de danger que nous soyons inondés, mais pour les propriétés situées un peu plus bas, la situation est vraiment préoccupante", a-t-elle déclaré.



Des alertes rouges aux inondations ont été émises pour plusieurs banlieues du sud, tandis que les cinq millions d'habitants de la ville ont été avertis de la possibilité de crues soudaines pendant le week-end.



Les services d'urgence de l'État ont déclaré avoir répondu à plus de 680 appels à l'aide de personnes touchées par les intempéries jusqu'à présent.



Ce nouveau déluge survient moins d'une semaine après que d'énormes vagues aient déferlé sur le littoral, provoquant l'engloutissement de plages entières, notamment la mythique plage de Bondi.



L'est de l'Australie a connu ces dernières semaines plusieurs épisodes météorologiques extrêmes, favorisés par le phénomène La Nina et le changement climatique.



Des intempéries record et des inondations ont tué au moins 22 personnes depuis début février.