Australie: des milliers d'habitants appelés à évacuer face à un incendie

Melbourne, Australie | AFP | vendredi 22/02/2024 - Les autorités ont appelé des milliers d'Australiens à évacuer face à l'avancée d'un feu de brousse "volatile" que les pompiers s'efforcent vendredi de maîtriser dans l'Etat de Victoria, dans le sud du pays.



L'incendie, situé à deux heures de route au nord-ouest de la capitale Melbourne, a déjà ravagé environ 10.000 hectares de forêts et de terres agricoles.



Un millier de pompiers ont été déployés. "Ils seront soutenus par des avions bombardiers d'eau, y compris de gros avions-citernes, nous leur envoyons tout ce que nous pouvons", a déclaré Jason Heffernan, le chef du service des pompiers de l'Etat, sur la chaîne de télévision nationale ABC.



"Je m'attends à ce que l'incendie reste plutôt dynamique et volatil", a-t-il ajouté. "Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire".



Les services d'urgence ont exhorté des milliers d'habitants de 28 communautés rurales touchées par les incendies à quitter leurs maisons pour se réfugier dans des centres d'évacuation.



"En cette période dangereuse et difficile, tous les Australiens pensent à ceux qui travaillent courageusement à sauver des vies et des maisons", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.



"Nos pensées sont avec tous ceux qui font face aux incendies", a-t-il ajouté.



Après plusieurs années humides, l'Australie est confrontée à l'une des pires périodes de feux de brousse depuis celle, catastrophique, de 2019-2020.



Au cours de cette période, que les Australiens appellent "l'été noir", les feux de brousse ont dévasté la côte est du pays, rasant des forêts, tuant des millions d'animaux et enveloppant les villes d'une fumée nocive.