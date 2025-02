Australie: 49 vols commerciaux déroutés en raison d'exercices militaires chinois

Sydney, Australie | AFP | mardi 24/02/2025 - Près de cinquante vols commerciaux ont dû être déroutés la semaine dernière en raison d'exercices militaires chinois menés au large de l'Australie, ont déclaré lundi des responsables australiens lors d'une audition gouvernementale.



La semaine dernière, trois vaisseaux chinois avaient effectué une série d'exercices navals, avec de potentiels tirs réels sur une trajectoire de vol très fréquentée reliant l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



L'Agence australienne de sécurité aérienne a assuré avoir appris l'existence de ces exercices lorsqu'un vol commercial a capté un message émis par les bateaux chinois vendredi matin.



"A ce stade, nous ne savions pas s'il s'agissait d'un vrai message ou non", a déclaré Peter Curran, directeur général adjoint d'Air Services Australia, lors d'une audition gouvernementale lundi soir.



"L'alerte a été diffusée sur une fréquence surveillée par les pilotes de vols commerciaux, mais pas par les contrôleurs aériens australiens", a précisé M. Curran.



Il a indiqué que 49 vols commerciaux, pour certains "en plein vol", ont été contraints de changer leur trajectoire pour contourner la zone de tirs une fois qu'il est apparu que les messages d'avertissements étaient avérés.



Le ministre australien de la Défense Richard Marles a reconnu que les navires chinois se trouvaient dans les eaux internationales et agissaient dans le respect du droit international, soulignant toutefois que les navires de guerre australiens annoncent généralement de tels exercices 12 à 24 heures à l'avance afin de donner aux compagnies aériennes le temps de s'adapter.



La Chine a défendu de son côté des manœuvres menées "de manière sûre et professionnelle", sans préciser si des munitions réelles avaient été utilisées.



L'armée australienne et son homologue néo-zélandaise surveillent trois navires de la marine chinoise - une frégate, un croiseur et un pétrolier-ravitailleur - depuis qu'ils ont été repérés dans les eaux internationales la semaine dernière.



Les bateaux se trouvaient mardi matin à l'est de la Tasmanie, selon la défense néo-zélandaise.



Cet incident est le dernier d'une série entre l'Australie et la Chine survenus dans l'espace aérien ou sur les voies de navigation de la région Asie-Pacifique.



L'Australie a accusé le 13 février un chasseur chinois d'avoir eu un comportement "dangereux" près d'un de ses appareils militaires en mer de Chine méridionale, Pékin accusant en retour Canberra de violation de sa souveraineté.