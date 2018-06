Aurélien Arnold, photographe, imprime ses clichés sur du bois

PAPEETE, le 7 juin 2018 - "Pourquoi ne pas combiner le bois et la photo", s'est un jour demandé Aurélien Arnold. Il aime la photographie depuis toujours, considère le bois comme une "matière noble" et, depuis quelques mois, marie l'un et l'autre pour créer des œuvres originales. À découvrir tous les dimanches matins à l'Intercontinental à partir du 10 juin ou à Mo'o boutique et gallery de Moorea.



Aurélien Arnold, breton de naissance, a débarqué à Tahiti en juillet 2017, en famille. "Voilà presque 20 ans que je travaille au sein de la marine nationale. J'ai été essentiellement à Paris mais j’ai aussi eu la chance d’obtenir un poste de trois ans à New York. " Aujourd'hui, il est en congé sans solde qu'il a pris pour mener un projet personnel.



Passionné de photos



" J’ai toujours aimé la photo ", indique-t-il, " mais j’ai commencé à m’y mettre sérieusement il y a environ 6 ans ." Il s'est formé seul aux techniques de cet art. " J’ai aussi des amis qui partagent ma passion pour la photo et on s’échange régulièrement avis et conseils. J’aime particulièrement la photo de paysages et les sujets forts et singuliers. J’aime aussi de temps en temps m’essayer aux portraits ", indique-t-il. Ses clichés sont mis en ligne sur sa page Facebook.



En parallèle, il a toujours été attiré par les matières nobles, et notamment, le bois. " Alors je me suis dit pourquoi ne pas combiner bois et photo? " Il s'est mis à l'œuvre il y a quelques mois. " J’utilise en fait un vernis colle pour contrecoller mes photos sur du bois soigneusement poncé. "



Il a appris le procédé de contrecollage par lui-même, en s’aidant de tutoriels trouvés sur le net et en surfant sur des forums spécialisés. " Je pèle la cellulose puis je vernis afin de protéger le tout et y accroche un système de fixation. Il n’y a plus qu’à mettre au mur. "



Des œuvres locales…



Ses premiers tableaux ont été réalisés à partir de photos prises à Tahiti, Moorea et Raiatea, sur du pin des landes. " Mais je veux donner une touche encore plus fenua à mes tableaux alors j’ai commencé à travailler avec l’équipe d'une entreprise locale pour utiliser du bois polynésien. On teste ensemble différentes essence et pour le moment le pin des Caraïbes offre d’excellents résultats. Mais je suis certain qu’on va pouvoir faire de belles choses avec d’autres essences locales, comme l’acajou par exemple. "



Le système de contrecollage ne permet pas d’obtenir une adhérence totale de la photo sur le bois. Certaines parties peuvent s’effacer lors de la phase du pelage de la cellulose. " Ce qui donne un côté vintage que j’aime beaucoup, d’autant que je travaille le bois pour le vieillir. On obtient donc un résultat rustique plutôt sympa. "



… personnalisables



Arnold Arnaud vend désormais ses tableaux sous différents formats : format plein, triptyque, petite taille, grande taille. " Je peux aussi personnaliser le cadre avec une photo de particulier en fonction de la résolution et avec un texte choisi par le commanditaire ."