Audiovisuel: les députés votent un coup de pouce aux médias d'Outre-mer

Paris, France | AFP | jeudi 22/10/2020 - Les députés ont voté jeudi un coup de pouce fiscal en faveur des télévisions et radios privées d'Outre-mer, face à la crise du Covid-19 et la chute "drastique" de leurs recettes publicitaires.



Adopté lors de l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale 2021, l'amendement intègre la production audiovisuelle d'Outre-mer à un barème renforcé d’exonération de cotisations sociales patronales ultramarines, un dispositif dit "LODEOM".



Le vote intervient dans "le contexte de fermeture de France Ô", l'ex-chaîne de France Télévisions dédiée à l'Outre-mer et qui s'est arrêtée fin août, selon l'amendement, défendu par des députés ultramarins de tous bords et appuyé par le gouvernement.



Le but est de soutenir des médias ultramarins "fragiles du fait de leur petite taille et de l'étroitesse du marché de la publicité".