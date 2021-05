Audiences : TNTV confirme son leadership

Tahiti, le 11 mai 2021 - Les résultats Médiamétrie pour 2021 confirment la première place en télévision de TNTV (85 100 téléspectateurs) devant Polynésie la 1ère (80 300). En radio, NRJ est en tête des audiences cumulées avec 21 000 auditeurs, mais Radio Tefana garde la tête en part d'audience (26,3%) grâce à une impressionnante durée d'écoute.



Privés de sondage en 2020 en raison de la crise Covifd, le verdict de Médiamétrie pour les audiences des chaînes de télévisions et de radios en Polynésie française est tombé pour l'année 2021. Et il confirme TNTV, en audience cumulée et en part d'audience, à la première place du podium télé. Avec 50,4% d’audience cumulée (nombre d’auditeurs ayant regardé au moins un instant la chaîne), la télévision du Pays se maintient devant Polynésie La 1ère, qui de son côté glisse de 49,4% à 47,6% avec 2 800 téléspectateurs en moins.



En part d'audience, TNTV creuse véritablement l’écart avec son concurrent par rapport à la dernière vague de sondage de 2019. De 33,4%, la chaîne grimpe à 36,6% en 2021, contre 33,5% pour la station de Pamatai. Troisième chaîne la plus regardée, France 4 réalise 8,4% de part d'audience, loin devant France 2 (3,8%), France 5 (1 ,6%) et France 3 (1,2%) pour les chaînes dont du bouquet France TV ayant soumissionné au sondage et dont les résultats ont été publiés.



NRJ et Tefana en tête



Du côté des radios, la hiérarchie est bousculée par rapport à 2019. Troisième en nombre d'auditeurs il y a deux ans, NRJ arrive en tête en audience cumulée cette année avec 21 000 auditeurs, devant Polynésie la 1ère (20 500), Tiare FM (20 200), Radio Tefana (18 700), Radio 1(14 400) et Api FM (12 500) pour les six radios ayant participé au sondage Médiamétrie et dont les résultats ont été publiés. On notera la progression de Api FM, ex-Taui FM, qui gagne 8 000 auditeurs depuis sa transformation après sa reprise en main par le groupe Pac FM (NRJ).



En part d'audience, c'est Radio Tefana qui tire son épingle du jeu grâce une monstrueuse durée d'écoute moyenne (3h14) près de deux fois supérieure à ses concurrentes. La radio de Faa'a culmine à 26,3% de part d'audience devant… Polynésie la 1ère ! La radio de Pamatai ravit la deuxième place à Tiare FM en part d'audience avec 16,4% contre 15,5% pour le "rythme des îles". Quatrième en part d'audience, NRJ (14,5%) reste devant Radio 1(8,3%) et Api FM (8,2%).