Au tour des agents communaux de catégorie D d'être revalorisés

Tahiti, le 12 décembre 2022. L’arrêté sur la revalorisation de salaire des agents communaux de catégorie D a été signé lundi par Éric Spitz, le haut-commissaire. Il fait suite aux nombreuses augmentations successives du Smig qui posaient problème dans l’organisation de la grille salariale de la fonction publique communale.



Les agents communaux peuvent souffler. La revalorisation des employés de l'échelon D de la fonction communale a été signée ce matin dans les locaux du haut-commissariat par Éric Spitz, en compagnie de Cyril Tetuanui (président du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française) et Antony Géros (président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes).



Souhaitée depuis plusieurs semaines, cette augmentation vise la catégorie D (la moins élevée hiérarchiquement) de la fonction publique communale, c’est-à-dire, les travailleurs se trouvant au premier échelon de la grille de salaire. Etant le grade le plus accessible, pas de concours, de formation interne et de formation scolaire particulière pour être recruté, elle regroupe le plus grand nombre d’employés. Ainsi elle va toucher plus de 2300 personnes parmi les 4500 agents communaux du Pays. A titre d'exemple, après cette revalorisation et celle prévue l’année prochaine pour tous les fonctionnaires, un travailleur au 3e échelon de la catégorie gagnera désormais 11 000 Fcfp de plus par mois et pour un agent au 12e échelon, l’augmentation sera de 13 000 Fcfp. L’arrêté sera appliqué à partir du 1er janvier 2023.



Une revalorisation sur fond d’inflation



“C’’est un bon jour pour tous les employés qui se sont battus pour cette augmentation. Ces travailleurs ont pris de plein fouet l’inflation et cette revalorisation va dans leur sens”, se réjouit Cyril Tetuanui lors de la signature de l’arrêté. Effectivement, après les augmentations successives du Smig au cours de l’année, une sorte de tassement des employés de la catégorie D s’est opéré. Ainsi, il n’y avait plus réellement d'écart salarial entre les nouveaux employés, qui ne touchent que le revenu minimum et ceux avec plusieurs années d’ancienneté, par exemple, qui perçoivent des primes ou des indemnités. Cet arrêté vise donc à rétablir l’écart de rémunération entre les différents échelons.



“Désengorger la catégorie D pour une meilleure attractivité”



“La fonction publique communale a toujours été le parent pauvre de la fonction publique”, a expliqué Éric Spitz lors de la signature de l’arrêté, “c’est pour cela que nous allons porter plusieurs chantiers durant l’année 2023”. Tout d’abord, le haut-commissaire a annoncé la création de trois nouveaux échelons pour cette même catégorie D, pour tenter d’élargir les opportunités de carrière des employés, –plafonnées jusque-là– et de la “désengorger pour une meilleure attractivité”.



Le représentant de l'État en Polynésie française a ensuite évoqué les deux autres réformes principales qui seront mises en place, à l’horizon 2024. “Nous allons également créer un nouveau régime indemnitaire que les communes puissent fixer comme elles le souhaitent les différentes primes et indemnités susceptibles d’être perçues par les agents communaux, comme par rapport à leur engagement professionnel ou à la dangerosité des missions”, explique-t-il. Enfin, il sera également question de la poursuite du travail de toilettage des textes avec la création d’une filière de sécurité civile locale.