Au tour de Kyle Taraufau de s'imposer entre Hitia'a et Taaone

Tahiti, le 26 novembre 2022 – Le "sergent" du Team Air Tahiti Va'a, Kyle Taraufau, a remporté, samedi, la deuxième édition du Challenge Sprite. Le natif de Tautira a bouclé les 35 km de course entre Hitia'a et Taaone en 2h34'07 et a devancé son partenaire de club, Hotuiterai Poroi. Manutea Millon a complété le podium. En junior on note la victoire de Rony Tama en 2h39'52 devant Keoni Sulpice et Taputuura Delpuech.



Après le Mémorial Serge Hoatua, la deuxième édition du Challenge Sprite organisée, ce samedi, constituait très certainement l'un des derniers gros rendez-vous de la saison de va'a. Et ils étaient un peu plus de 60 rameurs toute catégorie confondue, dont 22 en séniors homme, à avoir répondu présents. Au programme un parcours en "downwind", entre Hitia'a et Taaone, long de 35 km. L'année dernière la course avait offert de belles conditions de glisse aux 'aito et avait vu la victoire du barreur du Team Air Tahiti Va'a, Hotuiterai Poroi, en un peu plus de deux heures de course.



Et le tenant du titre était bien présent, samedi, sur la ligne de départ à Hitia'a pour défendre son titre. Poroi a notamment joué au lièvre sur les premiers kilomètres, emmenant avec lui un groupe de quatre rameurs composé de Kyle Taraufau, Manutea Millon, Tapuarii Tamaitahio et Charles Taie.



Taraufau accélère au Tombeau du Roi



Entre Hitia'a et Tiarei, Hotu Poroi réussissait à conserver une belle avance sur ses poursuivants, avant finalement le réveil de son partenaire en club, Kyle Taraufau. Pas forcément connu pour ses talents de "surfeur" sur un va'a, le natif de Tautira allait refaire petit à petit son retard sur son pepēru avant de placer une accélération décisive à Arue. "Hotu a donné le rythme et je me suis accroché en posant mon coup de rame et en essayant de bien surfer. Arrivé au Trou du souffleur j'ai vu que j'étais dans les cinq premiers et petit à petit je voyais que j'arrivais à faire la différence sur les rameurs qui étaient à côté de moi et que je revenais aussi petit à petit sur Hotu. Après au Tombeau du Roi, à Arue, j'ai vu que l'on était à la même hauteur et j'ai décidé d'accélérer", a indiqué Taraufau.



Une stratégie payante car l'intéressé allait s'envoler vers la ligne d'arrivée et une victoire en 2h34'07. Derrière le "Sergent" du Team Air Tahiti Va'a, Hotuiterai Poroi s'est adjugé la deuxième place à une vingtaine de secondes de Taraufau. Et le podium était complété par Manutea Millon.



Dans les autres catégories on note la victoire en juniors de Rony Tama en 2h39'52. Le jeune espoir de Bora Bora a devancé le Shellien, Keoni Sulpice, et le double vainqueur du Te 'Aito junior, Taputuura Delpuech. Et chez les vétérans 40 ans, Manutea Owen l'a emporté devant Bruno Tauhiro et Teiva Tufaaimea.



