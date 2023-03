Au procès Radio Tefana, les témoins à la barre

Tahiti, le 1er mars 2023 – Au troisième jour du procès en appel de l'affaire Radio Tefana, plusieurs témoins, dont l'élue Tavini Chantal Galenon et l'ancien avocat d'Oscar Temaru, Claude Girard, se sont succédé à la barre pour parler d'Oscar Temaru, un homme “intègre” et “honnête”. Tous ont assuré que Radio Tefana était une radio “impartiale”.



Légende : Le procès devrait s'achever jeudi avec les réquisitions de l'avocat général et les plaidoiries de la défense.



Le procès de l'affaire Radio Tefana, dans le cadre duquel le leader indépendantiste et maire de Faa'a, Oscar Temaru, est poursuivi pour prise illégale d'intérêts, a repris mercredi matin devant la cour d'appel de Papeete. Alors que la journée de mardi avait été consacrée aux exceptions de nullité soulevées par les avocats de la défense puis aux auditions des prévenus, ce sont les témoins qui ont cette fois été entendus dans ce dossier où il est reproché à Oscar Temaru d'avoir financé, sur fonds publics, la station communale de Faa'a, Radio Tefana, afin de promouvoir l'idéologie politique du Tavini.



Devant la cour d'appel, l'actuel maire de Paea et ancien secrétaire général de la mairie de Faa'a, Antony Géros, a affirmé que Radio associative Te reo o Tefana n'était pas une radio “partisane” et que le tāvana de Faa'a n'avait jamais donné “aucune consigne” quant au contenu diffusé sur ses ondes. Il a par ailleurs abordé la personnalité d'Oscar Temaru, un homme qui “savait faire la part des choses entre ses missions communales et ses autres missions” et qui a toujours vécu avec “sobriété”. L'élue Tavini Chantal Galenon, qui était autrefois une “gaulliste à fond” car son père a “fait la Seconde Guerre mondiale”, a pour sa part affirmé que Radio Tefana était une “radio très impartiale qui plaît à tout le monde” et qui passe “de la belle musique”. Se disant “très étonnée de ce qui arrive à Oscar Temaru car il est très intègre”, elle a indiqué à la cour que Radio Tefana lui avait “fait connaître les essais nucléaires” même si elle n'a “jamais eu l'impression” que c'était une “radio politique”.



“Traitement surprenant”



L'ancien avocat d'Oscar Temaru et ancien bâtonnier du barreau de Papeete, Me Claude Girard s'est ensuite avancé à la barre pour expliquer qu'il trouvait que le fait d'avoir placé Oscar Temaru en garde à vue dans le cadre de cette affaire relevait d'un “traitement surprenant et inadmissible”. L'homme, qui se décrit comme un “sympathisant” du Tavini, a ensuite affirmé que l'ancien procureur de la République, José Thorel, lui avait expliqué qu'il n'y avait “aucune matière à poursuivre dans cette affaire”. Une déclaration qui a fait réagir l'avocat général, surpris qu'un avocat fasse part d'échanges ayant eu lieu dans le cadre professionnel et de la “bonne foi du palais”. La fin de la journée de mercredi a ensuite été consacrée à la partie civile, la commune de Faa'a, qui a toujours soutenu son maire dans le cadre de cette affaire.



Alors que l'avocat général doit rendre ses réquisitions jeudi matin, rappelons qu'au terme du procès devant le tribunal correctionnel en septembre 2019, le maire de Faa'a, Oscar Temaru, avait été condamné à six mois de prison avec sursis assortis d'une amende de cinq millions. L'ancien président du conseil d'administration de la radio, Vito Maamaatuaiahutapu, avait écopé de trois mois de sursis et un million d'amende et l'actuel président de Radio Tefana, Heinui Lecaill, d'un mois de prison avec sursis d'une amende de 500 000 Fcfp. La radio avait quant à elle été condamnée à payer une lourde amende de 100 millions de Fcfp.