

Au moins cinq morts dans un séisme au Bangladesh

Dacca, Bangladesh | AFP | vendredi 21/11/2025 - Un tremblement de terre de magnitude 5,5 a frappé vendredi le centre du Bangladesh, au nord-est de la capitale Dacca, faisant au moins cinq morts et une centaine de blessés, selon un nouveau bilan du gouvernement.



Des reporters de l'AFP ont vu des gens pleurer dans les rues de Dacca tandis que d'autres semblaient sous le choc.



Le séisme est survenu à une heure où une part importante de la population se trouvait à son domicile vendredi, jour de congé hebdomadaire dans le pays de 170 millions d'habitants à forte majorité musulmane.



Le chef du gouvernement provisoire, Muhammad Yunus, s’est dit "profondément choqué et attristé par les informations faisant état de victimes dans différents districts".



Au moins cinq personnes ont été tuées et environ 100 personnes blessées, parmi eux des étudiants d'une université et des ouvriers travaillant dans une usine, a-t-il déclaré dans un communiqué.



Deux enfants figurent parmi les personnes décédées, selon le ministère de la Santé.



Trois personnes, dont un enfant, ont été tués par la chute de la balustrade d'un immeuble de huit étages devant une boucherie dans le quartier d'Armanitola, dans les faubourgs de Dacca.



"J’étais venu acheter de la viande et je faisais la queue quand le tremblement de terre a frappé. La balustrade s’est effondrée sur quatre ou cinq personnes devant moi. Un enfant, grièvement blessé au cou, est mort sur le coup", a raconté à l'AFP, Md Sharif, 26 ans.



"J'ai vu des véhicules transporter des blessés. J'ai appris plus tard que trois d'entre eux étaient morts de leurs blessures", a expliqué un voisin, Sakib Hossain, 50 ans, qui a dit s'être précipité dans la rue après avoir entendu un grand bruit.



- Jusqu'à Calcutta -



La secousse, d'une magnitude de 5,5, s'est produite à 10H38 (04H38 GMT) et son épicentre a été localisé près de la ville de Narsingdi, selon l'Institut américain d'études géologiques (USGS), qui a évoqué dans son alerte la possibilité d'un "nombre significatif de victimes et de dégâts".



Les services bangladais de météorologie ont pour leur part fait état d'un séisme d'une magnitude de 5,7 avec pour épicentre la ville de Mabhabdi, dans le district de Narsingdi, ajoutant que la secousse avait été ressentie pendant 26 secondes.



Elle a été fortement ressentie dans les rues de Dacca, ont rapporté des journalistes de l'AFP.



M. Yunus a indiqué que "toutes les mesures nécessaires (étaient) prises" pour assurer la sécurité de la population, ajoutant qu'il était "conscient de l'anxiété et la panique" causées par l'événement.



La secousse a été perçue jusque dans la mégapole indienne de Calcutta, à quelque 300 km à l'ouest de Dacca, a indiqué à l'AFP le directeur du centre indien de sismologie, OP Mishra.



Dans le quartier de Salt Lake City, qui accueille de nombreuses entreprises de la "tech" locale, de nombreux habitants ont évacué rapidement bureaux et domiciles, a rapporté un correspondant de l'AFP.



"J'ai senti des secousses et des secousses et mon lit a tremblé", a témoigné l'un d'eux, Sumit Dutta, 66 ans: "je suis sorti en trombe de ma chambre".



Les autorités de Calcutta n'ont fait état d'aucune victime ni dégât dans l'immédiat.



Le Bangladesh est souvent le théâtre de secousses telluriques, mais le dernier tremblement de terre en date important survenu sur son sol remonte à 1896.

