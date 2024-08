Au moins cinq morts dans le sud-est des Etats-Unis, frappé par la tempête Debby

Miami, États-Unis | AFP | mardi 06/08/2024 - Au moins cinq décès sont recensés mardi par les autorités dans le sud-est des Etats-Unis, région frappée depuis la veille par la tempête Debby et ses importantes précipitations qui font courir le risque d'inondations "catastrophiques".



Arrivée lundi sur les côtes de Floride en tant qu'ouragan de catégorie 1 (sur une échelle allant jusqu'à 5), Debby continue mardi sa course vers le nord et les Etats de Géorgie et de Caroline du Sud avec des rafales allant jusqu'à 75 km/h après un pic à 120 km/h, a indiqué mardi le Centre national des ouragans (NHC).



Après quatre morts en Floride dans des accidents de la route et dans la chute d'un arbre sur un mobile-home, les autorités du comté de Colquitt en Géorgie ont annoncé qu'un homme de 19 ans était décédé lundi, également dans la chute d'un arbre sur une maison.



"Debby pourrait produire des précipitations potentiellement historiques atteignant 25 à 50 cm" et provoquer ainsi des "inondations catastrophiques" dans certaines zones de ces Etats du sud-est, selon le dernier bulletin du NHC.



Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a averti lundi qu'une "menace permanente" d'inondations continuerait de planer sur diverses régions de l'Etat dans les jours à venir.



- Etat d'urgence -



Selon le NHC, "un mouvement lent vers l'est puis le nord est attendu jusqu'à jeudi soir" pour Debby. Dès mardi, celle-ci devrait se déplacer au large de la Géorgie.



Joe Biden avait décrété dimanche l'état d'urgence -- une mesure qui permet de débloquer des fonds fédéraux pour aider les autorités locales -- en Caroline du Sud, après l'avoir instauré en Floride la veille.



"Le président continue d'exhorter les habitants à rester vigilants et à tenir compte des avertissements des autorités locales", a fait savoir la Maison Blanche dans un communiqué.



Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle de novembre, a reporté des événements qui devaient se tenir cette semaine en Caroline du Nord et en Géorgie en raison de la tempête, selon des médias locaux citant son équipe de campagne.



Début juillet, l'ouragan Béryl avait déjà frappé le sud des Etats-Unis et fait plusieurs morts.



Selon les prévisions de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord, qui s'étend de début juin à fin novembre, doit être particulièrement agitée cette année notamment en raison de la chaleur des océans, qui alimentent les tempêtes et les ouragans.