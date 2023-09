Au moins 25 morts dans un accident d'autocar au Pérou

Lima, Pérou | AFP | lundi 18/09/2023 - Au moins 25 personnes, dont deux enfants, sont mortes dans un accident d'autocar qui s'est abîmé dans un ravin dans la région andine de Huancavelica, dans le sud du Pérou, ont annoncé les autorités dans un bilan révisé à la hausse lundi soir.



Un premier bilan de la police avait fait état de 20 morts et 35 blessés, puis un communiqué du ministère de la Santé un peu plus tard dans la matinée avait annoncé 24 morts. Finalement lundi en fin de journée le bilan s'élève à "25 morts et 34 blessés", a indiqué le ministère de la Défense.



L'accident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque l'autocar transportant plus de 50 passagers de Huanta, dans l'Ayacucho, à Huancayo, dans la région de Junin, a quitté la route.



Des images montrent le bus endommagé, couché sur le côté près d'une rivière en contrebas du ravin, des débris et des objets personnels éparpillés tout autour.



La présidente du Pérou Dina Boluarte a exprimé ses "condoléances aux familles" depuis New York où elle doit assister à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. La Conférence épiscopale péruvienne a quant à elle exhorté le gouvernement à "mener une enquête sérieuse" afin d'éviter que de tels accidents ne se reproduisent.



Le 13 août, un autre accident dans la même région avait fait 13 morts et 5 blessés graves.



Les accidents de la route sont fréquents au Pérou en raison notamment des excès de vitesse et du mauvais entretien des routes, notamment de montagne.