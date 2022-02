Au moins 10 Indonésiens tués par de fortes vagues en méditant sur une plage

Jakarta, Indonésie | AFP | dimanche 13/02/2022 - Au moins dix Indonésiens qui méditaient sur une plage sont morts dans la nuit de samedi à dimanche emportés par de fortes vagues, selon la police.



Ils faisaient partie d'un groupe de 23 personnes qui méditaient en se tenant la main sur une plage de Payangan, dans la province de Java Est.



"Ils étaient trop près de la mer et n'ont pas pu se sauver lorsque le raz-de-marée a déferlé et les a emportés", a indiqué le chef de la police locale, Hery Purnomo, à TVOne.



Dix corps ont été repêchés dans l'océan et 12 personnes ont été sauvées. Un homme de 40 ans est toujours porté disparu.



M. Purnomo n'était pas en mesure de dire quel type de rituel ils pratiquaient mais il a indiqué que le gourou a survécu au drame et va être interrogé.



Le commandant militaire régional Batara Pangaribuan a déclaré à TVOne que la plage était habituellement gardée et fermée après la tombée de la nuit, mais que le groupe avait réussi à y pénétrer.



Les autorités avaient invité les touristes à ne pas se baigner ou à ne pas s'approcher trop près de l'eau en raison de risques de fortes vagues.



L'an dernier, deux touristes indonésiens sont morts après avoir été emportés par les vagues sur une plage du district de Malang, dans l'est de Java.



En 2019, cinq personnes en vacances sur une plage de la province de Lampung sont mortes après avoir été emportées par une forte houle.