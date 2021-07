Au marae Arahurahu , 12 groupes au lieu d'un

TAHITI, le 4 juillet 2021 - Le Conservatoire artistique de Polynésie française propose des spectacles sur le marae Arahurahu depuis plusieurs années maintenant. Pour la première fois, dans le cadre du festival Tahiti Ti'a Mai, plusieurs groupes ont été sollicités.



Au total, et c’est la première fois, douze groupes se produiront au marae Arahurahu du 17 juillet au 1er août, à raison d'un pupu himene et d'une troupe de danse par spectacle, soit six spectacles au total.



Généralement, durant la période des fêtes du Heiva et depuis la reprise des spectacles sur le Marae de Paea, en 2014, avec la troupe O Tahiti E de Marguerite Lai, le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) produit un groupe unique les week-ends de juillet. Mais dans le cadre du festival Tahiti Ti'a Mai, la formule évolue. Vous pourrez par exemple admirer les roupes Nonahere, Hei Tahiti ou bien encore Temaeva pour la danse et Reo Papara, Tiare Tarona ou bien Tamanui Apato’a no Papara pour le chant.



Chaque groupe de danse aura par ailleurs la responsabilité de l'accueil du public, en proposant une série de tableaux vivants. Un fare proposant boissons et fruits locaux sera également à disposition des spectateurs.