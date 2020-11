Au Vent des îles fête ses 30 ans

TAHITI, le 12 novembre 2020 - La maison d’édition Au Vent des îles fête, cette année, ses 30 ans d’existence. À cette occasion, elle publie de nombreuses nouveautés dont les œuvres de l’auteur maori Witi Ihimaera.



L’aventure Au Vent des îles a démarré il y a 30 ans. Dans sa première phase de développement, Au Vent des îles s’est attachée à établir un fonds éditorial en lien avec les universitaires de la Polynésie française.



De nombreux enseignants de cet établissement ont rejoint les rangs des auteurs. Une première collection à vu le jour grâce à eux. Intitulée Culture océanienne, elle compte une vingtaine de titres à présent. Des auteurs non universitaires ont ensuite, et petit à petit, rejoint le catalogue.



La maison d’édition a très tôt élargi son champ éditorial au grand Pacifique. Avec le recul Christian Robert, le fondateur, constate que ce choix était nécessaire, " c’est sans doute ce qui nous a portés et maintenus en vie ".



Ce sentiment, d’abord intuitif, a trouvé sa raison d’être. Il est partagé par les écrivains qui éprouvent le besoin d’échanger, de se découvrir et de d’avancer ensemble. Qu’ils soient de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, de Tonga ou bien encore des Sāmoa, ils se reconnaissent les uns les autres. Ils ont en commun un même esprit de famille.



Au fil du temps, Au Vent des îles s’est construite autour d’une identité forte. Elle rassemble des textes contemporains d’auteurs originaires d’Océanie : polynésiens, maoris, samoans, mélanésiens, papous, australiens, fidjiens. Les auteurs autochtones, dont la revendication identitaire est marquée, se reconnaissent dans les valeurs portées par la maison d’édition.



Les titres (plus de 200) se répartissent dans neuf collections : littérature, Noir Pacifique, Beaux-livres, Guides, ouvrages documentaires et pratique, sciences-humaines, biographies, bandes dessinées et jeunesse. Toutes les collections contribuent à mettre en avant les différentes facettes de l’Océanie, tout en sortant des clichés et des lieux communs.



L’idée est de faire découvrir les trésors d’une culture confidentielle et le quotidien tel qu'il se vit dans le Grand Pacifique.